В Германии объявили о создании системы защиты против диверсий со стороны РФ
Фото: Shutterstock
Немцам надоели бесконечные российские провокации и диверсии.
В мире

В Германии объявили о создании системы защиты против диверсий со стороны РФ

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Германия намерена усилить защиту от российских диверсий, атак беспилотников и кибератак. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил о планах создать комплексную систему безопасности, которая должна защитить стратегически важные объекты страны.

"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и диверсии против нашей инфраструктуры - это повседневная реальность", - заявил Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 6 сентября.

По его словам, Германия ожидает дальнейшего усиления подобных угроз и намерена активнее им противодействовать.

"Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защитить себя", - подчеркнул министр.

Как сообщает Bild am Sonntag, план предусматривает возможность оперативного развертывания специальных подразделений в стратегически важных городах Германии - Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Штутгарте, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Ганновере и Кёльне.

Особое внимание планируется уделить защите воздушного пространства над аэропортами, железнодорожными вокзалами, важнейшими транспортными узлами и правительственным кварталом Берлина.

Система должна позволять не только обнаруживать и перехватывать беспилотники, но и обезвреживать находящиеся на них взрывные устройства.

Одновременно Германия намерена усилить защиту от кибератак. Планируется создать национальную систему Cyberdome - масштабную сеть цифровых датчиков, которая должна обнаруживать попытки взлома государственных и корпоративных информационных систем еще на ранней стадии.

Новые меры обсуждаются на фоне произошедшего 4 августа инцидента в аэропорту Лейпциг/Халле, который власти Германии рассматривают как попытку диверсии против украинского транспортного самолета Ан-124.

Правительство Германии возложило ответственность за диверсию на Россию.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что гражданина Латвии, переехавшего в Россию, подозревают в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига.

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