В Германии объявили о создании системы защиты против диверсий со стороны РФ

"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и диверсии против нашей инфраструктуры - это повседневная реальность", - заявил Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 6 сентября.