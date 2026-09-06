В Германии объявили о создании системы защиты против диверсий со стороны РФ
Германия намерена усилить защиту от российских диверсий, атак беспилотников и кибератак. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил о планах создать комплексную систему безопасности, которая должна защитить стратегически важные объекты страны.
"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и диверсии против нашей инфраструктуры - это повседневная реальность", - заявил Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 6 сентября.
По его словам, Германия ожидает дальнейшего усиления подобных угроз и намерена активнее им противодействовать.
"Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защитить себя", - подчеркнул министр.
Как сообщает Bild am Sonntag, план предусматривает возможность оперативного развертывания специальных подразделений в стратегически важных городах Германии - Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Штутгарте, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Ганновере и Кёльне.
Особое внимание планируется уделить защите воздушного пространства над аэропортами, железнодорожными вокзалами, важнейшими транспортными узлами и правительственным кварталом Берлина.
Система должна позволять не только обнаруживать и перехватывать беспилотники, но и обезвреживать находящиеся на них взрывные устройства.
Одновременно Германия намерена усилить защиту от кибератак. Планируется создать национальную систему Cyberdome - масштабную сеть цифровых датчиков, которая должна обнаруживать попытки взлома государственных и корпоративных информационных систем еще на ранней стадии.
Новые меры обсуждаются на фоне произошедшего 4 августа инцидента в аэропорту Лейпциг/Халле, который власти Германии рассматривают как попытку диверсии против украинского транспортного самолета Ан-124.
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Правительство Германии возложило ответственность за диверсию на Россию.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что гражданина Латвии, переехавшего в Россию, подозревают в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига.