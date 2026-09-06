Нужны ли нам 100 депутатов? Есть предложение сократить Сейм до 70 мест

Отдельный аргумент - экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40,28 миллиона евро, из которых около 31 миллиона евро предназначено на оплату труда депутатов и сотрудников парламента. По расчетам Бумберса, сокращение числа депутатов со 100 до 70 при уровне зарплат 2026 года позволило бы экономить только на базовых окладах 30 парламентариев около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы возникнуть за счет сокращения расходов на оплату труда помощников депутатов, компенсаций и других расходов, непосредственно связанных с числом парламентариев.