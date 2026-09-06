Нужны ли нам 100 депутатов? Есть предложение сократить Сейм до 70 мест
В Латвии предлагают оставить в Сейме всего 70 депутатов вместо нынешних 100. Автор инициативы считает, что это повысит личную ответственность парламентариев, упростит работу коалиций и позволит сэкономить бюджетные средства.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70. Представителем инициативы указан Ричард Бумберс.
Автор предлагает внести изменения в статью 5 Конституции Латвии и установить, что парламент состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Одновременно предлагается скорректировать закон о выборах в Сейм, сохранив пропорциональную избирательную систему и перераспределив мандаты избирательных округов с учетом нового числа депутатов.
По мнению автора инициативы, 70 депутатов позволили бы примерно сохранить то же соотношение между численностью населения и количеством парламентариев, которое существовало в 1993 году. Тогда в Латвии проживало около 2,6 миллиона человек, а в Сейме было 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло около 1,845 миллиона человек, однако количество депутатов по-прежнему остается прежним.
Сокращение состава парламента, как считает Бумберс, может повысить индивидуальную ответственность и заметность каждого депутата, уменьшить политическую раздробленность и упростить формирование коалиций. Кроме того, автор рассчитывает на более быстрый и целенаправленный процесс принятия решений.
Еще одним преимуществом называется работа парламентских комиссий. При меньшем количестве депутатов, по мнению автора инициативы, будет проще обеспечить участие в комиссиях людей, которые хорошо разбираются в соответствующих вопросах. Это также может укрепить связь депутатов с избирателями и регионами.
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Отдельный аргумент - экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40,28 миллиона евро, из которых около 31 миллиона евро предназначено на оплату труда депутатов и сотрудников парламента. По расчетам Бумберса, сокращение числа депутатов со 100 до 70 при уровне зарплат 2026 года позволило бы экономить только на базовых окладах 30 парламентариев около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы возникнуть за счет сокращения расходов на оплату труда помощников депутатов, компенсаций и других расходов, непосредственно связанных с числом парламентариев.
В данный момент инициативу подписали почти 1800 человек из необходимых 10 000.