Смертельная авария под Ригой - мотоциклист врезался в ограждение
Обычная поездка на мотоцикле закончилась трагедией под Ригой: мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и погиб на месте.
В субботу в Саласпилсском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла BMW, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла около 11:15 на дороге, соединяющей Даугавпилсское шоссе (A6) с Рижской окружной дорогой (A4). По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, упал и врезался в дорожное защитное ограждение. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, еще один человек погиб. Среди пострадавших - два пешехода, два велосипедиста и водитель электросамоката.
За нарушения правил дорожного движения полиция приняла 358 административных решений. В 140 случаях речь шла о превышении скорости, еще один водитель был привлечен к ответственности за агрессивное вождение.