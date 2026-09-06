Смертельная авария под Ригой - мотоциклист врезался в ограждение
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Смертельная авария под Ригой - мотоциклист врезался в ограждение

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Обычная поездка на мотоцикле закончилась трагедией под Ригой: мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и погиб на месте.

В субботу в Саласпилсском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла BMW, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 11:15 на дороге, соединяющей Даугавпилсское шоссе (A6) с Рижской окружной дорогой (A4). По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, упал и врезался в дорожное защитное ограждение. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, еще один человек погиб. Среди пострадавших - два пешехода, два велосипедиста и водитель электросамоката.

За нарушения правил дорожного движения полиция приняла 358 административных решений. В 140 случаях речь шла о превышении скорости, еще один водитель был привлечен к ответственности за агрессивное вождение.

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