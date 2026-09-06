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В Латвии
Сегодня 09:11
До +18 градусов, с дождями: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье в некоторых районах Латвии ожидается кратковременный дождь, а местами возможны также сильные ливни и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть западный, северо-западный ветер - от слабого до умеренного. На побережье Рижского залива и востоке страны ветер станет порывистым. Днем воздух прогреется до +15...+18 градусов.
В Риге временами также будет идти дождь, однако облака периодически будут рассеиваться, и выглянет солнце. Западный и северо-западный ветер днем усилится, его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура в столице составит +16...+18 градусов.