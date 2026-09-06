"Он становится огромным прямо на наших глазах": генеральный секретарь ООН предупреждает об Эль-Ниньо
Природное явление Эль-Ниньо усиливается и может принести миру новую волну экстремальной погоды: одни регионы столкнутся с рекордной жарой и засухой, другие - с ливнями, наводнениями и разрушительными оползнями.
Природное климатическое явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может значительно усилиться, а его пик, согласно прогнозам, ожидается в конце 2026 года. Синоптики предупреждают: это способно привести к новой волне экстремальной погоды в разных частях планеты - от сильной жары и засух до ливней, наводнений и оползней.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Эль-Ниньо "становится огромным прямо на наших глазах". По его словам, планета вступила в "неизведанные воды", которые продолжают нагреваться, сообщает BBC.
Эль-Ниньо связано с аномальным повышением температуры поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Изменения в океане влияют на атмосферные процессы и способны менять погоду на огромных расстояниях от места возникновения явления.
Жара и засуха
Для жителей некоторых регионов главным последствием станет усиление жары и дефицит воды. Особенно уязвимы страны, которые уже сталкиваются с засухами и нехваткой водных ресурсов.
В Австралии ученые опасаются очередных волн экстремальной жары. В предыдущие периоды сильного потепления океана южные регионы страны уже сталкивались с массовой гибелью рыбы, распространением водорослей и резким увеличением количества медуз.
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Засуха также способна ударить по сельскому хозяйству, привести к снижению урожайности, нехватке воды и росту цен на продукты.
Наводнения и оползни
В других частях мира ситуация будет противоположной. Усиление Эль-Ниньо может привести к аномально сильным осадкам, внезапным наводнениям и оползням.
Особенно серьезные риски существуют для Перу, Эквадора и некоторых районов Бразилии. В этих регионах сильные дожди уже приводили к затоплениям и оползням, в том числе в населенных пунктах.
Для жителей это означает угрозу разрушения домов и дорог, перебоев с электричеством и водоснабжением, а также необходимость эвакуации.
Под угрозой здоровье и экономика
Экстремальная погода затронет не только окружающую среду. Сильная жара повышает риски для здоровья, особенно для пожилых людей и других уязвимых групп населения. Наводнения и разрушение инфраструктуры также могут нарушить работу больниц, транспорта и систем водоснабжения.
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По словам главы Всемирной метеорологической организации Селесты Сауло, последствия уже заметны.
"Мы уже видим нарушения и разрушения, вызванные засухами и наводнениями, и ожидаем, что ситуация ухудшится по мере усиления Эль-Ниньо", - сказала она.
Эксперты подчеркивают, что нынешнее явление развивается на фоне общего глобального потепления. Поэтому последствия Эль-Ниньо могут оказаться более серьезными, чем при аналогичных природных циклах в прошлом.
При этом специалисты призывают не только опасаться прогнозов, но и готовиться к ним. В разных странах усиливаются системы раннего предупреждения, власти готовят медицинскую помощь для уязвимых групп и разрабатывают планы действий на случай экстремальной погоды.
Однако ученые предупреждают: одной системы оповещения недостаточно. Насколько тяжелыми окажутся последствия, во многом зависит от состояния инфраструктуры, качества жилья, систем водоснабжения и канализации и готовности местных властей к чрезвычайным ситуациям.
По последним прогнозам, вероятность сохранения Эль-Ниньо до начала 2027 года оценивается почти в 100%. Максимальной силы явление, как ожидается, достигнет в конце 2026 года.