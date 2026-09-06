"Он становится огромным прямо на наших глазах": генеральный секретарь ООН предупреждает об Эль-Ниньо

Природное климатическое явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может значительно усилиться, а его пик, согласно прогнозам, ожидается в конце 2026 года. Синоптики предупреждают: это способно привести к новой волне экстремальной погоды в разных частях планеты - от сильной жары и засух до ливней, наводнений и оползней.