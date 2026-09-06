Эксперт: потратить до 500 евро на подготовку своего ребенка к школе - это нормально
Семья должна нести часть ответственности за подготовку ребенка к школе, а расходы в размере до 500 евро перед началом учебного года сами по себе не являются чем-то необычным.
Такое мнение в эфире TV24 высказала председатель правления Независимого образовательного общества, основательница частной школы и детских садов Patnis, доктор педагогических наук Зане Озола.
По словам Озолы, она не видит ничего необычного в том, что родители самостоятельно оплачивают подготовку ребенка к началу школьной жизни. "Я считаю, что семья должна платить за своего ребенка. Это совершенно нормально, если при подготовке к школе тратят сто или даже до 500 евро. На мой взгляд, это не что-то экстраординарное", - заявила она.
Более того, педагог не понимает, почему расходы родителей на подготовку детей к школе вообще становятся предметом отдельных исследований. "Мне кажется, что об этом вообще не нужно проводить исследование. Это нормально", - сказала Озола. Она подчеркнула, что желание родителей подготовить ребенка к школе и обеспечить его всем необходимым является естественным. "У меня есть ребенок. Я хочу подготовить его к школе, отправить его туда экипированным", - объяснила она.
При этом Озола призвала не забывать о том, что понятие бесплатного образования не означает полной финансовой ответственности государства за все потребности ребенка.
"Мы очень много говорим о том, что у нас бесплатное образование. Каждый должен понимать, что все-таки есть и ответственность семьи", - отметила педагог.
По ее мнению, участие родителей в подготовке ребенка к школе является естественной частью семейной ответственности и само по себе не должно восприниматься как проблема. "На мой взгляд, это абсолютно нормально", - подчеркнула Озола.