Эксперт: потратить до 500 евро на подготовку своего ребенка к школе - это нормально

Более того, педагог не понимает, почему расходы родителей на подготовку детей к школе вообще становятся предметом отдельных исследований. "Мне кажется, что об этом вообще не нужно проводить исследование. Это нормально", - сказала Озола. Она подчеркнула, что желание родителей подготовить ребенка к школе и обеспечить его всем необходимым является естественным. "У меня есть ребенок. Я хочу подготовить его к школе, отправить его туда экипированным", - объяснила она.