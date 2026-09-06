Мужчина выиграл более 15 тысяч евро в Vikinglotto: о своей удаче он узнал неожиданно

19 августа в лотерее Vikinglotto одному из участников улыбнулась удача - он выиграл 15 532,05 евро. О своем выигрыше мужчина узнал только на следующий день, когда ему позвонил сотрудник отдела лотерей Latvijas Loto. Поначалу неожиданный звонок показался мужчине шуткой. Однако по мере разговора стало понятно, что все происходит на самом деле: его билет Vikinglotto принес ему крупный выигрыш.