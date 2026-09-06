Мужчина выиграл более 15 тысяч евро в Vikinglotto: о своей удаче он узнал неожиданно
Обычный звонок от Latvijas Loto сначала показался мужчине розыгрышем. Но вскоре выяснилось, что все серьезно: купленный билет Vikinglotto принес ему 15 532 евро.
19 августа в лотерее Vikinglotto одному из участников улыбнулась удача - он выиграл 15 532,05 евро. О своем выигрыше мужчина узнал только на следующий день, когда ему позвонил сотрудник отдела лотерей Latvijas Loto. Поначалу неожиданный звонок показался мужчине шуткой. Однако по мере разговора стало понятно, что все происходит на самом деле: его билет Vikinglotto принес ему крупный выигрыш.
Сам победитель рассказывает, что играет в Vikinglotto довольно редко. Время от времени мужчина покупает и билеты SuperBingo или билеты моментальной лотереи, однако до сих пор крупных выигрышей ему не выпадало.
К участию в лотереях у счастливчика простой подход: "Кто не покупает, тот не узнает, может ли выиграть!"
По словам мужчины, деньги на лотереи он берет из той суммы, которую каждый месяц выделяет на инвестиции. "Инвестирую в развлечения или какой-нибудь долгосрочный проект, и вот - на этот раз развлечения превратились в выигрыш", - с улыбкой говорит победитель.