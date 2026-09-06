"Собаки - это оружие в руках хозяев": после нападения на детей в Царникаве разгорелись жаркие споры о последствиях
После нападения двух собак на шестерых детей в Царникаве соцсети взорвались спорами: одни требуют усыпить животных и наказать хозяйку, другие настаивают, что виноваты не собаки, а люди, которые их не воспитали и не контролировали.
В социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии вокруг случая в Царникаве, где в пятницу две собаки покусали шестерых детей из детского сада Riekstiņš.
Матисс, двое сыновей которого посещают этот детский сад, считает, что меры безопасности для педагогов детского сада являются неприемлемыми. "Педагоги и няни, которые выводят наших детей на прогулки за пределы территории детского сада, не обеспечены абсолютно никакими средствами самообороны - ни газовым баллончиком, ни каким-либо другим подходящим средством безопасности. Ни электрошокером, ничем другим! А ведь мы доверяем детскому саду самое важное - своих детей", - заявил Матисс.
Он также подчеркивает, что ответственность за произошедшее должны нести владельцы собак. "Перестаньте строить из себя идиотов и наконец поймите элементарную вещь: если вы не способны контролировать свою собаку, у вас нет никакого права отпускать ее бегать где попало. Ваши отговорки "он же не кусается" и "он просто хочет поиграть" никого не интересуют в тот момент, когда ваше неконтролируемое животное нападает на ребенка".
Еще один автор отмечает, что "собаки были с территории большого каменного дома, расположенного рядом с детским садом". В свою очередь, Рудите указывает, что хаски необходимо правильно воспитывать, иначе они могут повторить подобные нападения.
Тем временем Диана заявила, что "в Царникаве собаки без поводков бродят каждый день - и на пляже, и на променаде, и на дамбе, и повсюду в других местах". "И владельцы не видят в этом никакой проблемы. Мою знакомую за эти годы кусали три раза, потому что собакам не нравятся велосипедисты. Повезло, что не сильно", - рассказала женщина.
Большинство жителей также выразили сочувствие пострадавшим детям и пожелали сил им и их родителям. "У меня бы сердце ушло в пятки, если бы такое случилось с моим ребенком. Здоровья детям, а родителям - сохранить здравый смысл в этой ситуации", - заявила Даце.
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"Бедные дети, у которых теперь на всю жизнь останется травма и страх перед собаками", - поделилась своими мыслями Илзе.
Многие возмущены тем, что собак вернули хозяйке
Несколько жителей выразили недоумение из-за того, что собак вернули хозяйке. "Интересно, полиция после того, как из огнестрельного оружия застрелят или ранят человека, тоже возвращает оружие владельцу?" - задается вопросом один мужчина. А другой считает, что собак следует усыпить. "А хозяйке - суровое наказание и осуждение со стороны общества!" - заявил мужчина.
Еще один комментатор отметил: "Я люблю и собак, и других четвероногих. Сам со своей собакой езжу в школу и много времени уделяю обучению. К сожалению, если собака неправильно воспитана и уже был один такой случай, будут и другие - это лишь вопрос времени".
Другой житель заявил, что ему безумно жаль и детей, и воспитательниц. "Но что должно было произойти, чтобы свободно бегающая собака захотела кого-то укусить? Почему эти бедные собаки были настолько возбуждены, что кусали всех подряд? В каких условиях жили эти собаки? И как их могли вернуть хозяйке, не зная, что у нее там происходит?"
Тем временем заместитель руководителя секции ветеринаров мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре заявила, что в случае в Царникаве собак было бы целесообразно изъять сразу.
"Нормально было бы сразу изъять собак. Этих собак однозначно было целесообразно изъять сразу, а затем решать, что делать дальше", - сказала Конопоре. Опасность ситуации усиливает тот факт, что собаки по-прежнему находятся рядом с детским садом. "Однажды выбравшись наружу и пережив "охотничью ситуацию", они имеют очень высокий риск повторить такое поведение", - заявила Конопоре.
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Общество: "Собаки не виноваты в произошедшем!"
Общество защиты животных Ķepu sargi указывает, что в этой ситуации следует винить владельцев животных, а не самих животных. "Таких собак в Царникаве, по сути, никто не видел, а это означает, что собак не выводили на прогулки и, соответственно, они не социализированы. Вероятнее всего, собаки сбежали со своей территории, а не были выпущены намеренно", - заявили в обществе.
"Сейчас неясно, что именно спровоцировало агрессию собак по отношению к детям, но это на 1000% ответственность хозяина. В отношении владельца по этому поводу начат уголовный процесс. Хозяин не отрицает своей вины".
"Собаки - это оружие в руках хозяина, поэтому наказание должно применяться к тому, кто использует оружие, а не к самому оружию", - заявили в обществе.
"В то же время ясно, что оставлять этих собак в городской среде без соответствующих мер безопасности может быть опасно, поскольку никто не может гарантировать, что подобный инцидент или повторный побег не произойдет снова. По нашему мнению, собаки должны пройти профессиональную экспертизу и оценку агрессии. В зависимости от заключения специалистов для них необходимо найти безопасное и подходящее место для жизни - например, в сельской местности, на надежно огороженной территории или в вольере, обеспечив работу кинолога, регулярные тренировки и прогулки на поводке", - заявили в Ķepu sargi.
Приют Labās mājas: "Безопасность людей всегда должна быть на первом месте!"
Приют для животных Labās mājas указывает, что безопасность людей всегда должна быть на первом месте.
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"Ни один забор, ограждение, вольер или поводок не являются стопроцентной гарантией, если собака не воспитана - физическое ограничение не заменяет социализацию. Поведение собаки не случайно - это прямое следствие того, сколько было вложено в ее воспитание и обучение", - отмечает приют.
"Ответственность хозяина начинается с момента, когда собака - щенок или взрослое животное - попадает в его руки. Социализация, обучение, снова социализация - собаку необходимо научить вести себя в различных ситуациях: дома, когда приходят гости, на улице, среди людей, в окружении других животных и так далее".
"Каждый день мы видим решения, которые возникают не из злого умысла, а, скажем прямо, из-за глупости и невежества. И именно поэтому они опасны. Как можно подарить пожилому человеку среднеазиатскую овчарку или щенка охотничьей породы?! Как мать троих детей может взять взрослого стаффа, точно так же, как пожилая женщина, которая передвигается с помощью ходунков?! Как компания друзей, живущая в съемной квартире, может взять одну собаку "на всех"?! Как семья, которой едва хватает средств на содержание собственных детей, может взять еще и собаку, потому что "дети хотят"?! Как двое пожилых одиноких людей могут взять щенка ротвейлера, потому что "мы всю жизнь справлялись"?! Как семья, которая каждого предыдущего щенка, когда тот вырастал слишком большим, сплавляла бабушке в деревню, где теперь уже полный двор собак, может искать себе следующего?!"
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"Мы можем бесконечно искать виноватого, однако пока в обществе не появится единое понимание - в том числе того, что животное, испорченное из-за ошибок человека, может стать реально опасным, что безопасность людей всегда должна быть на первом месте, а ответственность безответственных владельцев перед обществом должна быть реальной, а не формальной, - мы будем продолжать ходить по одному и тому же кругу, время от времени узнавая о новых трагедиях: как о тех, где собаки причиняют вред людям, так и о тех, где люди причиняют вред собакам".
Ранее сообщалось, что в пятницу во время прогулки две собаки покусали шестерых детей из царникавского детского сада Riekstiņš. Полиция возбудила уголовное дело по главе 20 Уголовного кодекса "Уголовные преступления против общественной безопасности и порядка". В настоящее время ведётся расследование, владелец собаки установлен.