"Собаки - это оружие в руках хозяев": после нападения на детей в Царникаве разгорелись жаркие споры о последствиях

"Каждый день мы видим решения, которые возникают не из злого умысла, а, скажем прямо, из-за глупости и невежества. И именно поэтому они опасны. Как можно подарить пожилому человеку среднеазиатскую овчарку или щенка охотничьей породы?! Как мать троих детей может взять взрослого стаффа, точно так же, как пожилая женщина, которая передвигается с помощью ходунков?! Как компания друзей, живущая в съемной квартире, может взять одну собаку "на всех"?! Как семья, которой едва хватает средств на содержание собственных детей, может взять еще и собаку, потому что "дети хотят"?! Как двое пожилых одиноких людей могут взять щенка ротвейлера, потому что "мы всю жизнь справлялись"?! Как семья, которая каждого предыдущего щенка, когда тот вырастал слишком большим, сплавляла бабушке в деревню, где теперь уже полный двор собак, может искать себе следующего?!"