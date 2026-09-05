Россия и Украина временно прекратят удары по Москве и Киеву на фоне визита посланников Трампа
Россия и Украина объявили о взаимной паузе в ударах по Москве и Киеву на фоне визита в обе столицы американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но полноценного прекращения боевых действий речь пока не идет.
Владимир Путин распорядился с полуночи 6 сентября в течение трех дней не атаковать столицу Украины Киев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что решение связано с подготовкой к визиту специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев. Оба в субботу прибыли в Москву, а 6 сентября их ожидают в столице Украины.
Вскоре после заявления Кремля Зеленский сообщил, что и Украина готова воздержаться от ударов по Москве до конца 7 сентября, а также 8 сентября. "С этого момента мы готовы соблюдать прекращение воздушных ударов по городам, которые вовлечены в переговорный процесс", - заявил Зеленский после телефонного разговора с американскими посланниками. Публично озвученное обязательство касается воздушных ударов по городам, где проходят переговоры, а не полного прекращения боевых действий по всей линии фронта.
Уиткофф и Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву, где запланированы переговоры с российскими чиновниками. Их самолет приземлился в аэропорту Внуково. Американскую делегацию в Москве также встретил специальный представитель российского руководства по вопросам инвестиций и международного экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Позже российские государственные СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер вместе с Дмитриевым отправились на рабочий обед в один из московских ресторанов. После переговоров в Москве американские посланники должны отправиться в Киев.
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Зеленский обвиняет Россию в намеренных ударах по аэропортам перед прибытием американских посланников
Перед ожидаемыми дипломатическими переговорами Украина предложила гораздо более широкую паузу в боевых действиях - с 5 по 8 сентября. Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов в субботу подтвердил, что Киев предложил Москве прекратить как дальние удары, так и боевые действия на линии фронта, однако Москва на этот призыв не ответила.
Россия 5 сентября продолжила атаки на Украину. В ночь на субботу Россия запустила по Украине баллистические ракеты и 167 беспилотников. По информации украинской стороны, в результате атак погибли по меньшей мере семь человек, еще не менее 51 человека получили ранения.
Особое внимание привлекли российские удары по аэропорту Киева и международному аэропорту Борисполь. Зеленский заявил, что Россия намеренно выбрала их в качестве целей, причем это произошло непосредственно перед ожидаемым прибытием американской делегации в Украину.
"Россия намеренно, впервые после длительного перерыва, атаковала аэропорты Киева и Борисполя", - заявил Зеленский.
По словам президента Украины, при подготовке к визиту Уиткоффа и Кушнера аэропорты Киева и Борисполя рассматривались как возможные места прибытия американской делегации в Украину. Президент заявил, что после российских атак Украина со следующей недели намерена соответствующим образом скорректировать свои операции в воздушном пространстве России.
Договоренность о кратковременной паузе в ударах прозвучала в момент, когда Россия в последние недели значительно усилила атаки на Киев и его окрестности. С конца августа российские силы неоднократно запускали беспилотники в направлении украинской столицы, оставляя между волнами атак лишь короткие перерывы.
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Теперь основное внимание приковано к переговорам в Киеве, которые запланированы на 6 сентября. Визит Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу последует за их переговорами в Москве и может стать важным испытанием того, сможет ли новая дипломатическая инициатива США привести к более широкому прекращению боевых действий.