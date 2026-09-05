Россия и Украина временно прекратят удары по Москве и Киеву на фоне визита посланников Трампа

Уиткофф и Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву, где запланированы переговоры с российскими чиновниками. Их самолет приземлился в аэропорту Внуково. Американскую делегацию в Москве также встретил специальный представитель российского руководства по вопросам инвестиций и международного экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Позже российские государственные СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер вместе с Дмитриевым отправились на рабочий обед в один из московских ресторанов. После переговоров в Москве американские посланники должны отправиться в Киев.