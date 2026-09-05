Кулбергс призвал перестать жить в долг: "Каждый взятый евро должен приносить отдачу"
Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что Латвия больше не может жить за счет заемных денег: по его мнению, каждый взятый в долг евро должен приносить экономике несколько евро отдачи.
Премьер подчеркнул, что пришел в политику, думая о будущем Латвии и будущем своих детей, а также исходя из убеждения, что государству необходимо изменить прежний курс развития. Он раскритиковал фискальную политику предыдущих лет, отметив, что общество долгое время приучали жить за счет заемных средств.
По словам Кулбергса, финансовое положение государства осложняют не только уже запланированные займы, но и ранее взятые обязательства, а также предусмотренные различными нормативными актами дополнительные расходы. Он утверждает, что при сохранении нынешнего подхода в будущем в государственном бюджете может образоваться значительная нехватка средств.
Премьер считает, что заемные деньги следует вкладывать только в такие проекты, которые обеспечивают экономический рост и приносят отдачу.
"Каждый евро должен зарабатывать в ответ несколько евро", - сказал Кулбергс, подчеркнув, что этот принцип должен стать основой государственной финансовой политики.
Кулбергс также подчеркнул, что его обязанность как премьер-министра - представлять интересы всего общества, а не только приоритеты политической силы, от которой он был избран.