Кулбергс призвал перестать жить в долг: "Каждый взятый евро должен приносить отдачу"

Премьер подчеркнул, что пришел в политику, думая о будущем Латвии и будущем своих детей, а также исходя из убеждения, что государству необходимо изменить прежний курс развития. Он раскритиковал фискальную политику предыдущих лет, отметив, что общество долгое время приучали жить за счет заемных средств.