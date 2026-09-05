"Собак следовало изъять сразу": после инцидента в Царникаве ветеринар предупредила о риске нового нападения
После нападения двух собак на воспитанников детского сада в Царникаве заместитель руководителя секции ветеринаров мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре заявила: животных следовало изъять сразу, поскольку после первого случая нападения риск повторения агрессивного поведения остается очень высоким.
Ранее сообщалось, что в пятницу во время прогулки две собаки покусали шестерых детей из царникавского детского сада Riekstiņš. Полиция возбудила уголовное дело по главе 20 Уголовного кодекса "Уголовные преступления против общественной безопасности и порядка". В настоящее время ведётся расследование, владелец собаки установлен.
Лита Конопоре считает, что эта ситуация, к сожалению, является следствием многолетней терпимости общества к владельцам, которые допускают свободное перемещение своих собак без присмотра. Ветеринар объяснила, что укус является естественным инстинктом животного и отучить животное от него невозможно, собаку нельзя научить не кусаться.
"Мы не знаем, почему собаки кусали. Возможно, им инстинктивно показалось, что дети - их добыча. На видео, опубликованных в социальных сетях, именно так это и выглядит. Тот факт, что в нападении участвовали два животных, сделал ситуацию еще более опасной, поскольку две собаки уже образуют стаю", - заявила Конопоре.
По словам ветеринара, единственный способ предотвратить нападения - добиться того, чтобы владелец следил за своими животными, а собаки находились либо на поводках, либо, если они хорошо обучены, на таком расстоянии, чтобы хозяин мог полностью их контролировать. В свою очередь, муниципалитеты должны регулярно контролировать места повышенного риска и убеждаться, что все собаки чипированы и зарегистрированы. Кроме того, жители должны хорошо знать и иметь доступные номера телефонов, по которым можно звонить, заметив бродячее животное.
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"Если муниципалитет сам не отлавливает бродячих животных, должны быть заключены договоры, которые действительно обеспечивают отлов бродячих животных", - заявила Конопоре.
Она признала, что безответственность владельцев культивировалась десятилетиями и была очень выгодна тем, кто заключал договоры с муниципалитетами, поскольку безответственность и бродячие животные приносили много денег определенным организациям. Конопоре добавила, что случай в октябре прошлого года, когда в Брунавской волости Баусского края были застрелены три собаки, продемонстрировал терпимость общества к безответственности.
По ее мнению, в дискуссии после подобных случаев основное внимание необходимо уделять ответственности владельцев животных, в том числе тому, каким образом собаки смогли выбраться за пределы территории, почему никто об этом не сообщил и знают ли жители, куда сообщать о бродячих животных.
Объясняя, что дальше произойдет с собаками, покусавшими детей в Царникаве, ветеринар сообщила, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) не будет оценивать их, поскольку с начала этого года больше не проводит оценку опасности собак. По ее словам, у государства не нашлось на это средств в бюджете, у PVD значительно сократили финансирование, а сама система показала себя неэффективной.
Вместе с тем Конопоре отметила, что у муниципалитета и Государственной полиции были полномочия и, по ее мнению, эти учреждения должны были решить, не следует ли изъять или конфисковать собак. В настоящее время ведущим учреждением в этой ситуации является Государственная полиция, поскольку в данном случае пострадали люди, отметила ветеринар.
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Она подчеркнула, что владелец собак должен отвезти их к ветеринару и получить справки о состоянии здоровья, которые необходимо предоставить медицинским учреждениям. Конопоре отметила, что это важный фактор, который владельцы собак часто игнорируют или даже не знают: если собака кого-то укусила, хозяин обязан незамедлительно обратиться к ветеринару и получить справку о состоянии здоровья животного, в том числе о его вакцинации. Эта справка необходима медицинским работникам для принятия решения о дальнейших действиях. В свою очередь, PVD может проверить, вакцинировано ли животное, зарегистрировано ли оно и имеется ли соответствующая документация. "Если владельца этих собак признают виновным в рамках уголовного процесса и осудят, что, скорее всего, будет длиться годами, тогда, возможно, будет принято решение об эвтаназии этих животных", - заявила Конопоре, добавив, что ведущий процессуальное производство уже сейчас в принципе может решить, что делать с этими собаками.
Она признала, что полиция не имеет установленного срока, в течение которого должно быть принято такое решение. "Нормально было бы сразу изъять собак. Этих собак однозначно целесообразно было изъять сразу, а затем решать, что делать дальше", - сказала Конопоре.
Опасность ситуации усиливает тот факт, что собаки по-прежнему находятся возле детского сада. "Однажды выбравшись наружу и пережив "охотничью ситуацию", они имеют очень высокий риск повторить такое поведение", - заявила Конопоре.
Она считает, что количество агрессивных животных в Латвии, к сожалению, увеличивает неадекватно применяемая политика "no-kill" - отказа от усыпления животных.
"Во всем цивилизованном обществе запрещено отдавать из приютов агрессивных животных. У нас в Латвии это происходит - из определенных приютов агрессивных животных отдают на усыновление, скрывая их предыдущую историю укусов и нападений", - заявила Конопоре.
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Ветеринар отметила, что основания подозревать животное в опасности есть, если в объявлении об усыновлении указано "желательно без других животных" или "не рекомендуется семьям с детьми".