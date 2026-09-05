"Собак следовало изъять сразу": после инцидента в Царникаве ветеринар предупредила о риске нового нападения

Она подчеркнула, что владелец собак должен отвезти их к ветеринару и получить справки о состоянии здоровья, которые необходимо предоставить медицинским учреждениям. Конопоре отметила, что это важный фактор, который владельцы собак часто игнорируют или даже не знают: если собака кого-то укусила, хозяин обязан незамедлительно обратиться к ветеринару и получить справку о состоянии здоровья животного, в том числе о его вакцинации. Эта справка необходима медицинским работникам для принятия решения о дальнейших действиях. В свою очередь, PVD может проверить, вакцинировано ли животное, зарегистрировано ли оно и имеется ли соответствующая документация. "Если владельца этих собак признают виновным в рамках уголовного процесса и осудят, что, скорее всего, будет длиться годами, тогда, возможно, будет принято решение об эвтаназии этих животных", - заявила Конопоре, добавив, что ведущий процессуальное производство уже сейчас в принципе может решить, что делать с этими собаками.