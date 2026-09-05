Дождь, ливни и ветер до 16 м/с: в воскресенье Латвию ждет непогода

День будет облачным, однако временами небо прояснится, местами и временами ожидается дождь. Локально прогнозируются сильные ливни, возможна также гроза. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который днем на побережье Рижского залива и в Латгале в порывах достигнет 15-16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов.