Дождь, ливни и ветер до 16 м/с: в воскресенье Латвию ждет непогода
В воскресенье в некоторых местах Латвии ожидаются дожди, локально - сильные ливни и, возможно, гроза, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье во многих регионах страны облака принесут дожди, местами также сильные ливни, возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до +10...+15 градусов.
В Риге ночью временами будет идти дождь, ветер будет западным, северо-западным. Небо временами прояснится, воздух остынет до +12...+14 градусов.
День будет облачным, однако временами небо прояснится, местами и временами ожидается дождь. Локально прогнозируются сильные ливни, возможна также гроза. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который днем на побережье Рижского залива и в Латгале в порывах достигнет 15-16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов.