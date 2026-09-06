Жители стали боятся: в двух поселках под Ригой ввели усиленное патрулирование полиции
Фото: Shutterstock
В Латвии появились леса, по которым лучше не ходить.
В Латвии

Жители стали боятся: в двух поселках под Ригой ввели усиленное патрулирование полиции

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В ответ на обращения жителей Ропажского края и в связи с актуальными вопросами безопасности самоуправление совместно с муниципальной полицией решило принять дополнительные меры в поселках Муцениеки и Суниши.

Из-за обеспокоенности жителей в Муцениеки и Суниши усилено патрулирование муниципальной полиции. Особое внимание будет уделяться территориям и участкам леса, о которых поступала информация от местных жителей.

Усиленное патрулирование проводится в вечернее время начиная с 17.00.

Самоуправление также призывает жителей сохранять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных ситуациях или возможной угрозе.

В случаях, когда необходима помощь Государственной полиции, следует звонить по номеру 112. По вопросам, находящимся в компетенции муниципальной полиции Ропажского края, можно обращаться по телефону +371 27883333.

Ранее Otkrito.lv писал о  том, что жители поселка Суниши в Ропажском крае обеспокоены безопасностью в лесном массиве между Суниши и Муцениеками. В последние дни там несколько раз замечали подозрительные группы незнакомых мужчин

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