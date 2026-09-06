В Латвии появились леса, по которым лучше не ходить.
В Латвии
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Жители стали боятся: в двух поселках под Ригой ввели усиленное патрулирование полиции
В ответ на обращения жителей Ропажского края и в связи с актуальными вопросами безопасности самоуправление совместно с муниципальной полицией решило принять дополнительные меры в поселках Муцениеки и Суниши.
Усиленное патрулирование проводится в вечернее время начиная с 17.00.
Самоуправление также призывает жителей сохранять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных ситуациях или возможной угрозе.
В случаях, когда необходима помощь Государственной полиции, следует звонить по номеру 112. По вопросам, находящимся в компетенции муниципальной полиции Ропажского края, можно обращаться по телефону +371 27883333.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители поселка Суниши в Ропажском крае обеспокоены безопасностью в лесном массиве между Суниши и Муцениеками. В последние дни там несколько раз замечали подозрительные группы незнакомых мужчин