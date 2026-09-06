В Саулкрасты утвердили три проекта, которые будут реализованы по инициативе жителей
Саулкрастская краевая дума утвердила проекты, победившие во всех трех территориях голосования в рамках инициативного бюджета на 2026 год.
В городе Саулкрасты будет реализован проект "Уличный класс в Саулкрасты/Зеленый класс". На территории Саулкрастской краевой средней школы на улице Райня, 6, планируется создать многофункциональную зону для различных мероприятий местного сообщества. Проект стоимостью 9517,27 евро будет полностью профинансирован из бюджета самоуправления. Его инициатором выступило общество поддержки Саулкрастской краевой средней школы.
В Саулкрастской волости победил проект "Безопасный и благоустроенный пляж Лиласте для семей и жителей". Он предусматривает благоустройство места для купания на озере Лиласте и создание безопасной зоны отдыха. На реализацию проекта из бюджета самоуправления выделят 5241,37 евро, поэтому он будет выполнен не в полном объеме.
В Сейской волости утвержден проект "Вместе играем, вместе растем". Его цель - создать для детей и молодежи зону активного отдыха и спорта, где можно проводить свободное время на свежем воздухе. На проект выделено 5241,36 евро, поэтому он также будет реализован не в полном объеме.
Это второй год, когда в Саулкрастском крае реализуются идеи, выбранные в рамках инициативного бюджета. В этом году жители представили пять общественно значимых проектов из трех территорий - города Саулкрасты, Саулкрастской и Сейской волостей. До голосования были допущены четыре проекта.