В Саулкрасты утвердили три проекта, которые будут реализованы по инициативе жителей

В Сейской волости утвержден проект "Вместе играем, вместе растем". Его цель - создать для детей и молодежи зону активного отдыха и спорта, где можно проводить свободное время на свежем воздухе. На проект выделено 5241,36 евро, поэтому он также будет реализован не в полном объеме.