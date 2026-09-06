В Екабпилсе решили рискнуть и принять участие в проекте, из которого вышли другие самоуправления

"Надеемся, что все пойдет по графику и в 2030 году на улице Целтниеку, 3B, в Екабпилсе мы увидим два многоквартирных дома, в которых в общей сложности будет 140 квартир", - заявила руководитель Управления развития Екабпилсского краевого самоуправления Байба Волтмане.