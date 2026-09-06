В Екабпилсе решили рискнуть и принять участие в проекте, из которого вышли другие самоуправления
Пока целый ряд латвийских самоуправлений решил выйти из программы государственно-частного партнерства "Арендное жилье для специалистов Латвии", Екабпилсский край намерен продолжить участие и реализовать запланированный проект.
Жилой фонд очень устарел
"Надеемся, что все пойдет по графику и в 2030 году на улице Целтниеку, 3B, в Екабпилсе мы увидим два многоквартирных дома, в которых в общей сложности будет 140 квартир", - заявила руководитель Управления развития Екабпилсского краевого самоуправления Байба Волтмане.
Программа предусматривает, что частный партнер проектирует, строит, финансирует и обслуживает новые многоквартирные дома. Жильцы платят установленную арендную плату, а государство и самоуправление финансируют так называемый платеж за доступность. Если какая-либо квартира остается пустой, самоуправлению приходится компенсировать и неполученную арендную плату.
"Риски существуют в любом случае, поскольку сейчас мы не можем спрогнозировать окончательную сумму. Но в Екабпилсском крае с 1991 года не построено ни одного многоквартирного дома, поэтому жилой фонд очень устарел", - объясняет Волтмане.
Сейчас в распоряжении самоуправления имеется только 26 служебных квартир, причем все они заняты. Новое жилье необходимо медикам, педагогам и другим специалистам. Кроме того, в самоуправлении рассчитывают на дополнительный спрос в связи с развитием военного полигона в Селии.
В сентябре планируется объявить закупочную процедуру для привлечения частного партнера-инвестора.
"В первом квартале 2027 года переговорная процедура с инвестором уже могла бы завершиться. После этого он сможет начать реализацию проекта, а строительство может стартовать в конце 2027 года", - говорит Волтмане.
13 самоуправлений вышли из программы
Реализация программы в Латвии поручена государственному акционерному обществу Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Проекты были разделены на две группы в зависимости от степени готовности самоуправлений и выбранных земельных участков.
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В первой группе сейчас идет активная подготовка закупки для привлечения частного партнера. До 2030 года предполагается построить 1290 арендных квартир в шести самоуправлениях - Риге, Тукумсе, Екабпилсе, Даугавпилсе, Гулбене и Цесисе.
В феврале VNĪ заключило соглашения с этими самоуправлениями. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 130 млн евро. Земля и построенные дома остаются собственностью самоуправлений.
Во второй группе рассматривалось строительство арендного жилья в 14 городах - Лиепае, Сигулде, Резекне, Кулдиге, Олайне, Кекаве, Смилтене, Аизкраукле, Алуксне, Вентспилсе, Елгаве, Гулбене, Риге и Ливаны.
Однако в августе 13 самоуправлений решили отказаться от дальнейшего участия. В результате реализация второй группы проектов была отменена.