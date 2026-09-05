В рядах латвийских пограничников появился служащий, который займется патриотическим воспитанием

"В этом служении я хочу не только говорить, но и слушать; не только давать, но и учиться. Я верю, что капеллан не может оставаться в стороне от повседневной жизни людей - он должен идти рядом с ними. Если своим присутствием я смогу помочь кому-то вернуть надежду, принять мудрое решение или не остаться одному в тяжелый момент, значит, мое призвание исполнено", - заявил Прикулис.