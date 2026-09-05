В рядах латвийских пограничников появился служащий, который займется патриотическим воспитанием
В Колледже Государственной пограничной охраны приступил к службе капеллан Станиславс Прикулис. Такая должность в учреждении создана впервые.
Священник будет оказывать психологическую, духовную и религиозную поддержку пограничникам и сотрудникам территориальных управлений восточной границы и Колледжа Государственной пограничной охраны, а при необходимости - и их близким.
При создании должности учитывался положительный опыт Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы, где уже действуют капелланские службы. По просьбе Государственной пограничной охраны епископ Резекненско-Аглонской епархии Римско-католической Рижской митрополии Янис Булис предложил священнику Станиславсу Прикулису стать капелланом пограничников.
Необходимый опыт Прикулис уже получил во время служения в 32-м пехотном батальоне Земессардзе. По его словам, этот опыт может стать практической поддержкой для пограничников, несущих большую ответственность за безопасность страны.
Главной задачей капеллана станет оказание духовной и психологической поддержки. Это индивидуальные беседы, моральная помощь в кризисных ситуациях и при утрате близких, а также поддержка при конфликтах и стрессе.
Капеллан также будет помогать новым сотрудникам адаптироваться в коллективе и проводить лекции об этике, присяге, отношениях, семье, жизненных трудностях и зависимостях. В его обязанности войдет патриотическое воспитание сотрудников - обсуждение таких понятий, как честь, достоинство, ответственность и любовь к Родине. Кроме того, капеллан будет участвовать в церемониях принятия присяги, праздниках и памятных мероприятиях, а также благотворительных акциях в поддержку ветеранов Государственной пограничной охраны.
Читайте продолжение после рекламы
"В этом служении я хочу не только говорить, но и слушать; не только давать, но и учиться. Я верю, что капеллан не может оставаться в стороне от повседневной жизни людей - он должен идти рядом с ними. Если своим присутствием я смогу помочь кому-то вернуть надежду, принять мудрое решение или не остаться одному в тяжелый момент, значит, мое призвание исполнено", - заявил Прикулис.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пограничникам в Латвии могут предоставить помощь на покупку жилья.