"Тела погибших будут находить еще и в следующем году" - известный судебно-медицинский эксперт о ситуации в Непале

Он отмечает, что останки жертв цунами 2011 года в Японии находят до сих пор. После цунами 2004 года тела погибших было сравнительно легко найти, однако на идентификацию 5000 человек потребовался целый год, рассказывает Бассет. "И были также те, кого нам так и не удалось идентифицировать".