"Тела погибших будут находить еще и в следующем году" - известный судебно-медицинский эксперт о ситуации в Непале
Некоторые тела погибших в результате наводнений в Непале и Тибете, возможно, никогда не будут найдены, а часть обнаруженных жертв не удастся идентифицировать, считает всемирно известный судебно-медицинский эксперт, профессор Ричард Бассет.
Профессор Ричард Бассет, руководитель отдела судебной медицины Университета Монаша в Мельбурне, после разрушительного цунами 26 декабря 2004 года в течение трех месяцев работал в Таиланде. Он также помогал идентифицировать погибших во время разрушительных лесных пожаров "Черной субботы" в австралийском штате Виктория в 2009 году.
Теперь он следит за тем, как власти Непала и Тибета после разрушительных внезапных наводнений на прошлой неделе пытаются найти и идентифицировать погибших, в то время как выжившие и родственники пропавших без вести переживают трагедию. Подтверждена гибель более 1250 человек, еще более 5000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщает The Guardian.
Бассет отмечает, что поисковые работы и идентификацию значительно осложняют сложный рельеф, проблемы со связью и нехватка ресурсов.
"Их могло унести водой куда угодно, они могут быть погребены под грязью. Думаю, некоторых из них никогда не найдут. Полагаю, останки будут находить еще и в следующем году".
Он отмечает, что останки жертв цунами 2011 года в Японии находят до сих пор. После цунами 2004 года тела погибших было сравнительно легко найти, однако на идентификацию 5000 человек потребовался целый год, рассказывает Бассет. "И были также те, кого нам так и не удалось идентифицировать".
Последствия наводнения в Непале в августе 2026 года
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. ...
На вопрос, как он справляется с ужасом, который вызывает такое большое число погибших, он отвечает, что это "никогда не приводило к длительной психологической травме".
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"Иногда ты видишь что-то, что затрагивает тебя очень лично. Для меня это дети", - говорит он.
"И случайность. Насколько случайным может быть цунами, насколько внезапно могут обрушиться такие огромные наводнения. Это на меня влияет. Но в основном ты сохраняешь профессиональный, клинический подход, делаешь все, что можешь, и понимаешь, что делаешь это, чтобы помочь людям".
Власти будут использовать быстро совершенствующиеся методы анализа ДНК, чтобы попытаться идентифицировать погибших. На этой неделе полиция Непала призвала родственников пропавших туристов предоставить "свежий образец крови для определения ДНК-профиля и две фотографии паспортного формата" в патологоанатомическую лабораторию полицейского госпиталя в Катманду.
Однако власти Непала и Тибета сталкиваются с "чрезвычайно сложными условиями", отмечает Бассет. Среди них - угроза новых оползней, сложная координация между странами, а также вероятность того, что местные морги и другая инфраструктура не справятся с большим числом погибших.
Присутствие людей разных национальностей и религий также создает дополнительные сложности, поскольку культурные и религиозные представления о том, как и нужно ли хоронить умерших, различаются.