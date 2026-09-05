Латвия наводняет соседей контрабандой - изъято уже более 37 миллионов нелегальных сигарет
Поток контрабандных сигарет в Эстонию заметно вырос, причем основная часть нелегальной продукции попадает в страну по автомобильным дорогам из Латвии, сообщает эстонская газета Postimees.
Масштабы роста хорошо отражает статистика эстонского Налогово-таможенного департамента. В 2022 году в Эстонии конфисковали почти 4,35 млн контрабандных сигарет. В 2023 году объем вырос почти до 9 млн, а в 2024-м - до 16,8 млн. В 2025 году эстонские службы изъяли уже около 36,7 млн сигарет. Однако всего за первые восемь месяцев 2026 года этот показатель превысил 37 млн сигарет, то есть уже превзошел результат всего прошлого года.
По словам руководителя Северного подразделения отдела расследований Налогово-таможенного департамента Эстонии Эдуарда Реммеля, контрабандные сигареты в основном перевозят в Эстонию из Латвии. Их происхождение чаще всего связано с соседними с Эстонией странами, а также с Западной Европой.
При этом, как рассказал руководитель следственной группы криминального бюро Южной префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии Марко Розе, ключевые участники нелегального бизнеса преимущественно действуют в Латвии и Центральной Европе. Сама Эстония во многих случаях используется как транзитная страна, через которую сигареты направляются дальше в Скандинавию.
Эстонские жители также могут быть вовлечены в международную цепочку поставок, выполняя отдельные функции - например, временно храня контрабандные сигареты, перепродавая их или перемещая полученные деньги.
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При этом Розе отметил, что в Эстонии пока не выявлена четко сформированная организованная преступная группировка, специализирующаяся именно на контрабанде сигарет. В то же время в Латвии и Литве в последние годы обнаруживали несколько нелегальных производств, продукция которых предназначалась не только для местного рынка, но и для Эстонии и других стран.
По мнению эстонского представителя, устойчивость нелегального рынка прежде всего объясняется разницей в ценах. Контрабандные сигареты значительно дешевле легальных, что поддерживает постоянный спрос.
Дополнительным фактором становится повышение налогов. Как отметил Розе, рост налоговой нагрузки увеличивает разницу между ценой легальных и нелегальных сигарет, делая контрабанду еще более привлекательной. Нелегальный бизнес приносит поставщикам и преступным группировкам значительную прибыль за счет неуплаты налогов. Полученные деньги, в свою очередь, используются для организации новых поставок и увеличения доходов участников контрабандной сети.