Латвия наводняет соседей контрабандой - изъято уже более 37 миллионов нелегальных сигарет

Масштабы роста хорошо отражает статистика эстонского Налогово-таможенного департамента. В 2022 году в Эстонии конфисковали почти 4,35 млн контрабандных сигарет. В 2023 году объем вырос почти до 9 млн, а в 2024-м - до 16,8 млн. В 2025 году эстонские службы изъяли уже около 36,7 млн сигарет. Однако всего за первые восемь месяцев 2026 года этот показатель превысил 37 млн сигарет, то есть уже превзошел результат всего прошлого года.