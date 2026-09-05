Пока Латвия едва отбивается от мигрантов, пять стран ЕС придумали, что с ними делать
Пять государств ЕС, неофициально называющие себя "Группой пяти", договорились о конкретных шагах по созданию так называемых центров возвращения. В них предполагается отправлять мигрантов, подлежащих депортации из ЕС.
Пять стран Евросоюза намерены уже в этом году заключить соглашение с одной или несколькими странами за пределами ЕС о создании центров для мигрантов, которые не имеют законных оснований оставаться в Европе. Об этом представители Германии, Австрии, Греции, Дании и Нидерландов заявили на встрече в Копенгагене, сообщает Reuters. Какие именно страны могут принять такие центры, пока не известно.
"Мы хотим уже в этом году достичь соглашения с третьими странами, которое позволит создать центры возвращения", - заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на пресс-конференции в Копенгагене.
Следующая встреча группы должна состояться в конце сентября в Мюнхене.
ЕС ужесточает миграционную политику
Идея создания центров за пределами Евросоюза стала частью более широкого ужесточения европейской миграционной политики.
В июне Европарламент поддержал изменения, призванные ускорить депортацию иностранцев, не имеющих права оставаться в ЕС. Новые правила также позволяют странам Евросоюза создавать центры возвращения за пределами ЕС.
Однако эта идея вызывает серьезные споры. Совет Европы, который не является структурой ЕС и занимается вопросами прав человека, демократии и верховенства закона, в июле предупредил, что создание таких центров связано со "значительными рисками для прав человека".
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Первые отправки - в 2027 году
Дания рассчитывает начать отправлять мигрантов в такие центры к концу 2027 года, сообщил министр иммиграции и интеграции страны Мортен Бёдсков.
По его словам, для мигрантов это должно стать "новой возможностью начать жизнь в стране-партнере".
Пять государств также намерены обсуждать дальнейшие шаги с Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии хотят ввести правило 48 часов для высылки нелегальных мигрантов.