Пока Латвия едва отбивается от мигрантов, пять стран ЕС придумали, что с ними делать

Пять стран Евросоюза намерены уже в этом году заключить соглашение с одной или несколькими странами за пределами ЕС о создании центров для мигрантов, которые не имеют законных оснований оставаться в Европе. Об этом представители Германии, Австрии, Греции, Дании и Нидерландов заявили на встрече в Копенгагене, сообщает Reuters. Какие именно страны могут принять такие центры, пока не известно.