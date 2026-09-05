Почти каждый пятый латвиец согласен, что налоги стоит... повысить

Согласно исследованию, 47,3% респондентов поддерживают модель, при которой благосостояние жителей обеспечивается прежде всего за счет более высоких доходов, а налоговая нагрузка остается ниже. При этом доступность качественных государственных услуг, в том числе образования и здравоохранения, может быть более ограниченной.