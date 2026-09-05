Почти каждый пятый латвиец согласен, что налоги стоит... повысить
Оказывается, каждый пятый житель Латвии готов платить больше налогов, если это позволит государству увеличить финансирование образования, здравоохранения и других общественных услуг.
Почти половина жителей Латвии считает, что государству следует двигаться по пути снижения налогов, даже если это означает более ограниченную доступность качественных общественных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках обсуждения долгосрочной стратегии развития "Латвия 2050".
Согласно исследованию, 47,3% респондентов поддерживают модель, при которой благосостояние жителей обеспечивается прежде всего за счет более высоких доходов, а налоговая нагрузка остается ниже. При этом доступность качественных государственных услуг, в том числе образования и здравоохранения, может быть более ограниченной.
Противоположной позиции придерживаются 18,3% жителей Латвии. Они считают приемлемым введение более высоких налогов, если это позволит государству получить дополнительные средства для финансирования общественных услуг.
Еще 29,4% опрошенных не выбрали ни одну из двух крайних моделей и предпочли компромиссный вариант между более высокими налогами и более ограниченной ролью государства в предоставлении услуг. Еще 5% участников опроса не смогли определиться с ответом.
Исследование показывает заметный перевес в пользу более низкой налоговой нагрузки: доля сторонников такого подхода более чем в два с половиной раза превышает долю тех, кто готов платить больше налогов ради расширения государственных услуг.
Опрос в июне 2026 года провела исследовательская компания TNS Latvia. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.