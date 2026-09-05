Пожилые верят фальшивым врачам: как видео от ИИ заставляют людей отказываться от настоящего лечения
Пожилые пользователи YouTube начали принимать опасные советы от несуществующих врачей, созданных искусственным интеллектом. Некоторые заменяют назначенные препараты народными средствами - и даже не подозревают, что доверились фальшивому доктору, сообщает ВВС.
82-летняя Сели Феррейра смотрела YouTube, когда увидела врача, который советовал есть фрукты для сохранения зрения. Видео показалось ей убедительным. Однако увиденного ею врача в действительности не существовало - его лицо и голос были созданы искусственным интеллектом. Хотя YouTube пометил ролик как сгенерированный с помощью ИИ, он набрал почти 300 тысяч просмотров. Феррейра призналась, что все равно была уверена: перед ней настоящий специалист.
Расследование бразильской службы BBC выявило 29 португалоязычных YouTube-каналов с ИИ-"врачами". В общей сложности их видео набрали не менее 70 млн просмотров. При этом существуют десятки инструкций о том, как создавать подобные ролики на разных языках - от английского и испанского до хинди и турецкого.
Формула таких видео проста: человек в белом халате спокойным голосом сообщает пожилым зрителям, что привычный продукт, лекарство или повседневная привычка якобы угрожают их здоровью. Затем предлагается "забытое" натуральное средство.
Иногда врач полностью вымышлен, а иногда ИИ копирует внешность и голос настоящего медика без его разрешения. В результате зритель может решить, что медицинскую рекомендацию дает квалифицированный специалист.
BBC изучила около 27 тысяч комментариев под такими видео. В десятках сообщений пожилые пользователи рассказали, что действительно следовали советам ИИ-врачей - начинали лечиться домашними средствами или прекращали принимать назначенные препараты.
Один 85-летний пользователь заявил, что заменил омепразол сладким картофелем. 77-летняя женщина написала, что уже три года не посещала врача, и поблагодарила ИИ-"врача" за советы по поводу болезни Альцгеймера.
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Создатели подобных каналов советуют использовать тревожные заголовки и сценарии, вызывающие страх и ощущение срочности. В одном из обучающих видео автор Жеф Коимбра продемонстрировал такой подход: "Перед сном будьте осторожны с этим. Следите за тем, чтобы не умереть во сне".
По его словам, создатели таких каналов могут зарабатывать до 30 тысяч реалов, или около 5800 долларов, в месяц. Доход приносит не только реклама YouTube, но и продажа электронных книг и товаров.
"Попытки заработать могут привести к смертельным последствиям"
Особенно тревожит ситуация настоящих врачей, чьи лица используются для создания фальшивых роликов. Бразильский врач Элиу Бразилейру обнаружил как минимум пять каналов, использовавших его изображение без разрешения. Он пожаловался YouTube и обратился в полицию.
"У тех, кто это создает, нет никакого сочувствия, - сказал он BBC. - Попытки заработать таким способом могут привести к смертельным последствиям для пожилых людей".
Гастроэнтеролог Жайме Заладека Жила предупреждает, что подобные советы способны привести не только к неэффективному лечению, но и к ухудшению состояния или задержке правильного диагноза. "Необходимо полноценное медицинское обследование и более качественная диагностика, а не просто видео, утверждающее, что какое-то средство решит все ваши проблемы", - говорит врач.
Google заявила, что правила YouTube распространяются и на контент, созданный с помощью ИИ, а медицинская дезинформация, способная причинить серьезный вред, запрещена. После обращения BBC YouTube удалил несколько крупнейших каналов из выборки - вместе их видео набрали около 41 млн просмотров.
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Однако полностью решить проблему маркировка не помогает. Сели Феррейра признается, что пока не умеет отличать ИИ от реальности. "Для своего возраста я считаю, что довольно хорошо разбираюсь в компьютерах, но все равно не умею определять, где ИИ, а где реальность", - говорит она.