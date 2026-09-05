Пожилые верят фальшивым врачам: как видео от ИИ заставляют людей отказываться от настоящего лечения

82-летняя Сели Феррейра смотрела YouTube, когда увидела врача, который советовал есть фрукты для сохранения зрения. Видео показалось ей убедительным. Однако увиденного ею врача в действительности не существовало - его лицо и голос были созданы искусственным интеллектом. Хотя YouTube пометил ролик как сгенерированный с помощью ИИ, он набрал почти 300 тысяч просмотров. Феррейра призналась, что все равно была уверена: перед ней настоящий специалист.