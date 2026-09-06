Чаще всего в результате самоубийства погибают мужчины в возрасте 40–50 лет.
В Латвии
Сегодня 14:22
В Латвии уменьшилось число самоубийств. Стали лучше жить?
За последние годы число самоубийств в Латвии сократилось примерно на 11%. По мнению Министерства здравоохранения, это его заслуга.
Хотя уровень самоубийств в Латвии по-прежнему превышает средний показатель стран ОЭСР, их число сократилось с 266 случаев в 2023 году до 238 в 2025 году. Данные показывают значительные различия между мужчинами и женщинами - 81% самоубийств совершили мужчины. В 43% этих случаев в организме был обнаружен алкоголь.
"За последние годы улучшилась помощь детям и подросткам в сфере психического здоровья - расширились как перечень услуг и их доступность в регионах, так и работа междисциплинарных команд", - сообщает Министерство здравоохранения.
Кроме того:
- введено оплачиваемое государством амбулаторное обследование с использованием теста ADOS. В 2025 году оно было доступно в 13 медицинских учреждениях по всей Латвии, обследование прошли 713 пациентов;
- введена программа раннего вмешательства для детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. Она доступна в 9 учреждениях в 11 местах Латвии. В 2025 году помощь получили 859 пациентов;
- организован переход пациентов из детской системы психиатрической помощи во взрослую. В 2025 году поддержку получили 286 уникальных пациентов;
- в регионах расширена программа помощи детям и подросткам с расстройствами настроения, которую предлагают 13 филиалов Центра ресурсов для детей и подростков. В 2025 году длительную поддержку получили 2239 клиентов, еще 1692 получили консультации по оценке состояния и краткосрочную помощь;
- в Детской клинической университетской больнице (BKUS) создана система психосоциальной поддержки детей с тяжелыми заболеваниями и их семей. К июлю 2026 года помощь получили 3070 детей и 3687 членов их семей;
- с 2023 года работает оплачиваемая государством консультационная телефонная линия для подростков и их близких. В 2025 году по ней было предоставлено 3166 консультаций психолога.
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Тем не менее, как ранее писал Otkrito.lv, Латвия остается в числе стран Европы с одним из самых высоких уровней самоубийств.