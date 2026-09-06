В Латвии уменьшилось число самоубийств. Стали лучше жить?

Хотя уровень самоубийств в Латвии по-прежнему превышает средний показатель стран ОЭСР, их число сократилось с 266 случаев в 2023 году до 238 в 2025 году. Данные показывают значительные различия между мужчинами и женщинами - 81% самоубийств совершили мужчины. В 43% этих случаев в организме был обнаружен алкоголь.