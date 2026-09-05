Камера охотников сняла нарушителей границы: они неожиданно попали в объектив в лесу Литвы
Охотничья камера, установленная в лесу для наблюдения за дикими животными, неожиданно зафиксировала целую группу людей. На записи оказались сразу 27 человек, которые незаконно пересекли государственную границу Литвы.
Необычную картину заметили охотники в Швенчёнском районе Литвы. Они сразу сообщили о происходящем сотрудникам Службы охраны государственной границы.
Пограничники оперативно прибыли на место, после чего нарушителей вскоре удалось задержать.
Камера была установлена в лесу исключительно для наблюдения за животными, однако на этот раз вместо зверей в объектив попала большая группа людей. Охотники, заметив подозрительное передвижение, не стали ждать и незамедлительно передали информацию пограничникам.
Этот случай в очередной раз показал, что камеры, установленные в лесах, могут неожиданно помогать правоохранительным службам. Охотники отмечают, что подобные ситуации демонстрируют не только внимательность местных жителей, но и их готовность оперативно сообщать о возможных нарушениях.