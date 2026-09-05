Камера охотников сняла нарушителей границы: они неожиданно попали в объектив в лесу Литвы

Этот случай в очередной раз показал, что камеры, установленные в лесах, могут неожиданно помогать правоохранительным службам. Охотники отмечают, что подобные ситуации демонстрируют не только внимательность местных жителей, но и их готовность оперативно сообщать о возможных нарушениях.