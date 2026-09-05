"Не только буря и отключение электричества": чем занимается Центр управления кризисами

При этом сценарии должны учитывать не только те кризисы, с которыми Латвия уже сталкивалась в последние годы. "Чтобы мы были готовы к угрозе любого типа - не только к буре, не только к отключению электроэнергии, но и к военной угрозе, если такая возникнет", - подчеркнул Зиле.