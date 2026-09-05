"Не только буря и отключение электричества": чем занимается Центр управления кризисами
Латвия готовится не только к новым бурям и масштабным отключениям электричества: Центр управления кризисами отрабатывает сценарии, которые предусматривают и гораздо более серьезные угрозы.
О повседневной работе Центра управления кризисами в передаче "Uz līnijas" на TV24 рассказал руководитель центра Арвис Зиле. По его словам, одна из главных задач центра - повышать устойчивость различных отраслей и заранее готовиться к крупным кризисным ситуациям.
Одним из наиболее заметных результатов этой работы он назвал Национальный каталог рисков. Документ доступен на сайте Государственной канцелярии и содержит информацию об угрозах, существующих в Латвии, вероятности их возникновения и возможных последствиях.
По словам Зиле, каталог предназначен не только для министерств и государственных учреждений. Им могут пользоваться самоуправления и обычные жители, чтобы лучше понимать, с какими рисками может столкнуться страна.
Как государство должно работать во время катастрофы
Еще одно направление работы Центра управления кризисами - помощь различным отраслям в подготовке планов обеспечения непрерывности работы. Смысл таких планов в том, чтобы даже во время серьезной катастрофы важнейшие сферы не прекращали функционировать, а население продолжало получать необходимые услуги.
"Наша задача была и остается - подготовить для отраслей рекомендации по разработке планов непрерывности их работы. Это означает, что во время такой катастрофы отрасли должны суметь продолжить свою деятельность, а критически важные и необходимые услуги должны быть обеспечены людям", - отметил руководитель центра.
Иными словами, речь идет о заранее подготовленном сценарии действий на случай, если привычная работа государственных или муниципальных служб окажется нарушена.
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Латвия готовится не только к природным катастрофам
Отдельное направление - гражданские учения. Центр занимается их подготовкой и проведением как для государственных и муниципальных учреждений, так и для гражданского общества. В этом году планируется проведение комплексных учений, в которых намерены задействовать как можно больше гражданских учреждений и самоуправлений.
При этом сценарии должны учитывать не только те кризисы, с которыми Латвия уже сталкивалась в последние годы. "Чтобы мы были готовы к угрозе любого типа - не только к буре, не только к отключению электроэнергии, но и к военной угрозе, если такая возникнет", - подчеркнул Зиле.
Таким образом, работа Центра управления кризисами в обычное время заключается прежде всего в подготовке к ситуации, когда привычная система перестает работать. Речь идет о выявлении рисков, планировании непрерывности работы критически важных отраслей и регулярных учениях.