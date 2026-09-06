Зарплаты латвийских учителей удивляют, если их сравнить с доходами коллег из других стран ЕС
Латвийский учитель в начале карьеры может рассчитывать примерно на 22 000 евро в год, а на пике - примерно на 35 000 евро. Это заметно больше, чем в некоторых странах Восточной Европы, но в разы меньше зарплат педагогов в наиболее богатых странах ЕС.
С началом нового учебного года Euronews сравнил зарплаты учителей в странах Евросоюза на основе данных Eurydice - финансируемой Еврокомиссией информационной сети в сфере образования. Данные относятся к 2024/2025 учебному году. Разрыв между странами оказался огромным.
Латвия: от 22 до 35 тысяч евро
Согласно приведенным данным, в Латвии зарплата учителя в начале карьеры составляет около 22 000 евро в год. По мере роста стажа и продвижения по карьерной лестнице она может увеличиться примерно до 35 000 евро.
Однако на фоне наиболее обеспеченных стран ЕС латвийские зарплаты остаются скромными.
Люксембург не скупится
Безоговорочным лидером Евросоюза стал Люксембург. Начинающие учителя там получают от 55 000 до 62 000 евро в год. На вершине карьерной лестницы зарплата достигает 97 000-109 000 евро.
Читайте продолжение после рекламы
Получается, что уже начинающий учитель в Люксембурге зарабатывает примерно в 2,5-2,8 раза больше своего латвийского коллеги.
Еще заметнее разница на пике карьеры. Максимальные зарплаты люксембургских педагогов примерно втрое выше латвийских.
Среди лидеров также находятся Германия и Нидерланды.
Латвия - далеко не последняя
Одни из самых низких зарплат на вершине учительской карьеры зафиксированы в Словакии, Чехии и Венгрии.
В Словакии в зависимости от уровня образования учитель на пике карьеры получает примерно от 18 000 до 22 000 евро в год. В Венгрии и Чехии верхняя планка составляет около 27 000 евро.
Читайте продолжение после рекламы
Самые низкие стартовые зарплаты отмечены в Греции и Словакии, где начинающие педагоги получают до 17 000 евро в год. В Латвии стартовый уровень примерно на 5000 евро выше.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским учителям готовы сделать подарок в размере до 15 000 евро.