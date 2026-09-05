В Риге начинают перестраивать одну из центральных улиц - автоводителям придется потерпеть
На улице Гростонас в Риге начались масштабные ремонтные работы. Участок от улицы Спорта до улицы Малпилс вообще закроют для автомобилей.
На время работ автомобилистам придется считаться с существенными ограничениями. Движение на участке улицы Гростонас от улицы Спорта до улицы Малпилс будет закрыто, однако подъезд к расположенным здесь объектам сохранят. Пешеходы также смогут передвигаться по улице. Более подробную информацию об ограничениях движения Рижское самоуправление обещает сообщить отдельно.
Большие изменения ждут пешеходов и велосипедистов. По обеим сторонам улицы построят велодорожки и оборудуют два совершенно новых приподнятых пешеходных перехода. Существующий переход возле Рижской Ганзейской средней школы также сделают приподнятым, что должно заставить водителей снижать скорость.
Серьезно перестроят перекресток улиц Гростонас и Малпилс. Он станет приподнятым, здесь появятся четыре новых пешеходных перехода и два места для пересечения дороги велосипедистами. Это должно сделать перекресток безопаснее и удобнее прежде всего для пешеходов и велосипедистов.
Изменится и временный круговой перекресток улиц Гростонас и Яниса Дикманя. Вместо него построят полноценный приподнятый круговой перекресток. Четыре существующих пешеходных перехода переоборудуют, предусмотрев на них также места для велосипедистов.
После реконструкции изменится движение на участке улицы Гростонас от въезда к магазину Maxima до улицы Малпилс. Здесь останется только одностороннее движение - в направлении улицы Малпилс.
Изменится и внешний вид улицы. Здесь установят скамейки и урны, а также посадят 33 новых дерева.
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