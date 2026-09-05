В Риге начинают перестраивать одну из центральных улиц - автоводителям придется потерпеть

На время работ автомобилистам придется считаться с существенными ограничениями. Движение на участке улицы Гростонас от улицы Спорта до улицы Малпилс будет закрыто, однако подъезд к расположенным здесь объектам сохранят. Пешеходы также смогут передвигаться по улице. Более подробную информацию об ограничениях движения Рижское самоуправление обещает сообщить отдельно.