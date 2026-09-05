Бесплатная столовая вместо достойной жизни: Латвия - в лидерах ЕС по неравенству

Социальный антрополог Анна Жабицка отмечает, что это превращается из экономической проблемы в демократическую - когда человек вынужден бороться за выживание, у него не остается времени для размышлений о более широких социальных проблемах, таких, например, как экологические проблемы, права отдельных групп и тому подобное. Последний коэффициент Джини, показывающий неравенство доходов в обществе, для Латвии составил 35,6. Это второй худший показатель в Европейском союзе, хуже только в Болгарии (37,7). Южный сосед Литва опережает нас всего на один шаг, а показатель Эстонии (30,9) на шесть позиций выше и приближается к среднему европейскому.