Бесплатная столовая вместо достойной жизни: Латвия - в лидерах ЕС по неравенству
За бесплатной едой в Риге люди готовы ехать через весь город, а статистика показывает масштаб проблемы: Латвия остается одной из лидеров стран ЕС по неравенству.
В середине недели задолго до открытия столовой для нуждающихся в Зиепниеккалнсе начинают собираться люди. Сюда приезжают люди из разных, даже отдаленных районов Риги - говорят, еда здесь вкуснее, чем где-либо еще. Сегодня подают вареный картофель, салаты, фрикадельки.
Этих людей объединяет не еда, а бедность. В Латвии 22% населения находятся под угрозой бедности, и это второй по величине показатель в Европейском союзе (ЕС) сразу после Болгарии.
В Латвии лидерами по риску бедности являются одинокие пенсионеры, чаще всего женщины - более половины из них (52,6%). Еще одна выделяющаяся группа - неполные семьи. В последние годы были приняты различные меры по снижению рисков бедности и неравенства, но Латвия по-прежнему находится в хвосте в Евросоюзе, сообщает Lsm.lv.
Для оценки общей ситуации и сравнения с другими европейскими странами обычно используются индекс риска бедности, показатели неравенства доходов (коэффициент Джини и S80/S20) и индекс материальной депривации. За исключением последнего, Латвия выглядит плохо. Огромный разрыв, разделяющий богатейших и беднейших, - это не просто индивидуальная проблема или то, что мы видим в статистике. Общество в целом также ощущает это на собственном опыте как сильное напряжение, недовольство и гнев.
Социальный антрополог Анна Жабицка отмечает, что это превращается из экономической проблемы в демократическую - когда человек вынужден бороться за выживание, у него не остается времени для размышлений о более широких социальных проблемах, таких, например, как экологические проблемы, права отдельных групп и тому подобное. Последний коэффициент Джини, показывающий неравенство доходов в обществе, для Латвии составил 35,6. Это второй худший показатель в Европейском союзе, хуже только в Болгарии (37,7). Южный сосед Литва опережает нас всего на один шаг, а показатель Эстонии (30,9) на шесть позиций выше и приближается к среднему европейскому.