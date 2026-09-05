Олег Буров: непродуманная реформа больниц негативно скажется и на здравоохранении Риги

"Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции, а не просто расходы. К сожалению, наше общество стареет, не хватает рабочих рук, и одновременно мы живем дольше. Доступная медицинская помощь означает возможность своевременно предотвращать проблемы со здоровьем и продолжать оставаться экономически активным. Это жизненно важно для Латвии и нашей экономики. Учитывая демографические тенденции, государство должно все больше думать о том, чтобы наши пожилые люди сохраняли трудоспособность и как можно дольше оставались активными членами общества. Только при таком подходе будут оправданы все остальные государственные расходы, в том числе на безопасность и другие сферы", - убежден Буров.