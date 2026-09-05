Олег Буров: непродуманная реформа больниц негативно скажется и на здравоохранении Риги
Утвержденная правительством реформа больниц недостаточно продумана и ухудшит доступность медицинской помощи не только в регионах, но и в Риге, подчеркивает председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям, председатель партии Gods kalpot Rīgai Олег Буров.
"Когда в оставшихся региональных больницах не будет мест для пациентов, "скорая помощь" будет везти их в Ригу, а это означает, что в и без того переполненных больницах Страдиня и Гайльэзерс образуются еще более длинные очереди. Обеспечение доступной медицинской помощи - одна из основных задач государства, но уже сегодня мы видим, что государство не справляется с этой задачей. После предлагаемой реформы о доступной медицинской помощи в Латвии говорить будет невозможно", - указывает Буров.
"Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции, а не просто расходы. К сожалению, наше общество стареет, не хватает рабочих рук, и одновременно мы живем дольше. Доступная медицинская помощь означает возможность своевременно предотвращать проблемы со здоровьем и продолжать оставаться экономически активным. Это жизненно важно для Латвии и нашей экономики. Учитывая демографические тенденции, государство должно все больше думать о том, чтобы наши пожилые люди сохраняли трудоспособность и как можно дольше оставались активными членами общества. Только при таком подходе будут оправданы все остальные государственные расходы, в том числе на безопасность и другие сферы", - убежден Буров.
Он также напоминает, что при рассмотрении вопроса о реформе больниц в правительстве представителям медицинской отрасли не дали возможности высказаться.
"Насколько я разговаривал с врачами, все они против этой реформы, и не прислушаться к мнению профессионалов было большой ошибкой и проявлением неуважения", - подытожил он.
Как известно, Союз зеленых и крестьян (ZZS) не устраивают процесс подготовки реформы и обеспечение ее финансирования. Ее реализация без всесторонней оценки медицинских, геопространственных, финансовых и социальных последствий может поставить под угрозу безопасность пациентов, доступность медицинских услуг в регионах, возможности Службы неотложной медицинской помощи и больниц, а также финансовую стабильность региональных медицинских учреждений.
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ZZS предлагает поручить правительству в течение не более чем десяти рабочих дней отменить принятое решение о реформе сети больниц. Партия считает, что повторно принимать решение о реформе следует только после полноценной оценки ее воздействия и обеспечения необходимого финансирования.