Ассоциация стивидоров утверждает, что транзитное зерно латвийскому не мешает
Фото: LETA
Латвия может ужесточить контроль за зерном в своих портах и уже на следующей неделе решить вопрос о запрете транзита российского зерна.
В Латвии

Ассоциация стивидоров утверждает, что транзитное зерно латвийскому не мешает

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Транзитное зерно не вытесняет латвийское из портов, утверждает Латвийская ассоциация стивидорных компаний. В сезон местные грузы имеют приоритет, а мощностей портов хватает и для латвийского зерна, и для транзита.

В ассоциации поясняют, что главная задача латвийских портов и транспортной инфраструктуры - обслуживать потребности экономики страны, в том числе импорт и экспорт местных предприятий. Латвийское зерно составляет значительную часть сезонных грузов, поэтому порты, терминалы и железная дорога заранее учитывают эти объемы при планировании работы.

Члены Латвийской ассоциации стивидорных компаний утверждают, что местное зерно обслуживается в соответствии с заявленными и согласованными объемами и транзитные грузы его не вытесняют. Если в отдельном терминале в определенный момент не хватает мощностей, такие ситуации решаются совместно с клиентами.

По данным ассоциации, общая пропускная способность латвийских портов позволяет одновременно обслуживать местные зерновые грузы и использовать свободные мощности для других грузов.

При этом терминалы, склады и персонал необходимо содержать круглый год, хотя основной объем латвийского зерна поступает в порты только в определенный сезон. Поэтому свободные мощности используются в том числе для легальных транзитных грузов и зерна из других стран.

В ассоциации считают, что постоянный поток грузов необходим для содержания портовой инфраструктуры и сохранения рабочих мест в течение всего года. Это, в свою очередь, позволяет качественно обслуживать и грузы латвийских компаний.

Что касается контроля транзитных грузов, в ассоциации отмечают, что их проверяют соответствующие государственные службы. Терминалы сотрудничают с Таможенным управлением Службы государственных доходов, Продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными учреждениями. Проверяются документы, происхождение грузов и соблюдение других требований законодательства.

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Otkrito.lvПродовольственно-ветеринарная служба

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