Пенсионеров в Риге научат распознавать мошенников и следить за обещаниями политиков
Пенсионеров Риги научат не только разбираться в индексации пенсий, но и распознавать мошенников, оценивать обещания политиков и понимать, как государственный и городской бюджеты влияют на их жизнь.
В Риге в сентябре стартует пятый учебный год "Школы для пенсионеров". До июня следующего года ее участники смогут узнать больше о пенсиях, выборах, мошенничестве, финансовой безопасности, государственном и муниципальном бюджете, а также о своих правах.
"Школу для пенсионеров в Риге" организует Латвийское объединение сообществ пенсионеров (LSKA). В течение учебного года для участников проведут тематические циклы, посвященные вопросам, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь и благополучие пожилых людей.
Первый месяц посвятят выборам и правам избирателей
Поскольку 2026 год является выборным, уже в сентябре участникам расскажут о правах избирателей, гражданском участии и возможностях влиять на решения, принимаемые в стране.
Пенсионеры смогут встретиться с представителями различных политических сил, ознакомиться с их программами на ближайшие четыре года и задать политикам свои вопросы.
В LSKA отмечают, что подобный формат уже использовался перед выборами в 14-й Сейм, Европейский парламент и муниципалитеты. При этом пенсионеры не только задают политикам вопросы, но и следят за тем, насколько представители власти выполняют данные ими обещания.
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В октябре занятия будут посвящены пенсиям. Вместе со специалистами Министерства благосостояния участники смогут получить актуальную информацию об индексации пенсий, социальных гарантиях и других важных вопросах.
Как защититься от мошенников
В ноябре "Школа для пенсионеров" обратится к опыту Латвии, Литвы и Швеции. Участники смогут сравнить подходы разных стран к образованию пожилых людей, их социальной активности и участию в жизни общества.
Декабрь посвятят культуре, литературе, искусству и концертам.
А в январе особое внимание уделят безопасности. Пенсионерам расскажут о медиаграмотности и финансовой грамотности, а также о том, как распознавать мошенников и не стать жертвой обмана.
Что изменится из-за государственного бюджета
В феврале участники будут анализировать проект государственного бюджета Латвии на 2027 год. В частности, речь пойдет о его возможном влиянии на пенсии, здравоохранение и социальную защиту.
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Март посвятят взаимодействию поколений и волонтерскому движению пенсионеров. Организаторы хотят обсудить, каким образом знания и жизненный опыт пожилых людей можно использовать на благо общества.
В апреле участники подробнее разберут работу депутатов 15-го Сейма и его комиссий. Цель - помочь пенсионерам лучше понимать, как принимаются парламентские решения и каким образом они отражаются на повседневной жизни.
В мае внимание переключится на Рижскую думу. Участники обсудят бюджет столицы на 2027 год и работу депутатов в комитетах, особенно решения в сфере социальной защиты, здравоохранения, транспорта и культуры.
Учебный год завершится путешествиями
В июне пятый учебный год завершится циклом "Лето пенсионеров - путешествия, планирование совместных мероприятий в Латвии". Участники обсудят возможности активного отдыха и путешествий, а также сотрудничества между организациями пенсионеров.
В LSKA подчеркивают, что главная задача "Школы для пенсионеров в Риге" - не только дать пожилым людям новые знания, но и стимулировать их общественную активность, сотрудничество друг с другом и способность самостоятельно ориентироваться в вопросах, которые непосредственно влияют на качество их жизни.
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