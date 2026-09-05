В Эстонии 79-летнюю женщину по ошибке признали умершей - она осталась без пенсии и лекарств
В городе Нарва произошла невероятная ошибка: 79-летнюю Зинаиду официально зарегистрировали как умершую, хотя пенсионерка была жива и находилась у себя дома. Из-за ошибки она лишилась доступа к пенсии, медицинской помощи и собственным документам.
Как сообщает postimees.ee, все началось августовским утром, когда Зинаида увидела из окна своей квартиры полицейскую машину возле соседнего дома. Вскоре ей позвонила дочь из Таллина и встревоженно спросила, что произошло на четвертом этаже. Полиция сообщила родственнице, что женщина якобы выпала из окна четвертого этажа и погибла.
Через некоторое время о смерти Зинаиды узнали и другие родственники. Вот только сама "погибшая" в этот момент спокойно находилась дома.
На этом странная история не закончилась. На следующий день пенсионерка отправилась получить пенсию, но обнаружила, что ее банковская карта заблокирована. Когда Зинаида попыталась обратиться к врачу и получить необходимые лекарства, выяснилось, что ее больше нет в базе данных Эстонского фонда медицинского страхования.
Причина вскоре стала очевидной: в государственных информационных системах Зинаида действительно числилась умершей.
Более того, были аннулированы сертификаты ее паспорта и ID-карты. В результате женщина фактически оказалась без доступа к собственным деньгам, медицинской помощи и действующим документам.
"В полиции признали ошибку, новые документы начали оформлять, но как мне без них получать пенсию и выписывать лекарства?" - возмущается пенсионерка.
В Эстонии не предусмотрены временные ID-карты, а изготовление новых документов может занять три-четыре недели. Все это время остается открытым вопрос с выплатой следующей пенсии. Кроме того, Зинаиде необходимы лекарства, а ее данные в системе здравоохранения еще должны восстановить.
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Дополнительную проблему создает банк. Счет пенсионерки находится в SEB, однако отделения этого банка в Нарве больше нет. Для оформления новой банковской карты женщине необходимо ехать в Йыхви.
Родственники Зинаиды считают, что в такой ситуации полиция должна была предоставить ей временный документ, который позволил бы оперативно восстановить доступ хотя бы к пенсии и медицинской помощи.
Эстонский департамент социального страхования объяснил, что человек, которого ошибочно зарегистрировали как умершего, имеет право подать заявление на восстановление выплаты пенсии. Если новые документы еще изготавливаются, в определенных случаях пенсию можно временно перечислять на банковский счет другого человека. Ведомство также напомнило, что в кризисной ситуации муниципалитет может предоставить человеку срочную социальную помощь - в том числе помочь с продуктами, жильем и лечением.