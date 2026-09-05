В Эстонии 79-летнюю женщину по ошибке признали умершей - она осталась без пенсии и лекарств

Эстонский департамент социального страхования объяснил, что человек, которого ошибочно зарегистрировали как умершего, имеет право подать заявление на восстановление выплаты пенсии. Если новые документы еще изготавливаются, в определенных случаях пенсию можно временно перечислять на банковский счет другого человека. Ведомство также напомнило, что в кризисной ситуации муниципалитет может предоставить человеку срочную социальную помощь - в том числе помочь с продуктами, жильем и лечением.