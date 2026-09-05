Латвийское изобретение номинировано на престижную европейскую награду

"Когда мы начинали этот проект, береста была преимущественно побочным продуктом с низкой добавленной стоимостью, который использовали для получения энергии. Сегодня созданная нашей командой технология запатентована, а знания уже превращаются в промышленный продукт. Это доказывает, что латвийская наука способна за сравнительно короткое время пройти весь путь от идеи до производства и рынка", - говорит научный руководитель проекта Айгарс Паже.