Латвийское изобретение номинировано на престижную европейскую награду
Латвийские ученые научились превращать бересту, которую раньше в основном сжигали, в ценное сырье для косметики и пищевых добавок. Эта разработка вывела Латвию в финал престижного конкурса Европейской комиссии RegioStars 2026.
Проект Латвийского государственного института химии древесины "Сокровища бересты - зеленая нефть Латвии" вошел в число финалистов в категории "Зеленая Европа". Ученые разработали и запатентовали технологию получения из бересты микрочастиц ценных веществ, которые можно использовать в продуктах с высокой добавленной стоимостью.
Конкуренция была высокой: на конкурс подали рекордные 274 заявки со всей Европы, а в финал прошли только 25 проектов в пяти категориях.
Финал пройдет 13 октября в Брюсселе. На следующий день объявят победителей в каждой категории и обладателя приза зрительских симпатий. За латвийский проект жители страны могут проголосовать до 12.00 14 октября на сайте Европейской комиссии.
Из отходов - в ценное сырье
Береста в больших объемах остается после производства фанеры. До сих пор ее в основном использовали как топливо для получения тепла. Однако береста богата ценными веществами, в том числе бетулином.
Латвийские ученые нашли способ сделать эти вещества более удобными для практического применения. Новая технология позволяет использовать их, например, при производстве пищевых добавок.
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Еще одно перспективное направление - косметика. Полученные из бересты микрочастицы можно применять для создания гелей на основе растительных масел и стабилизации кремов. Они также обладают консервирующими и антиоксидантными свойствами и могут способствовать заживлению ран.
От лаборатории до производства
Разработка уже вышла за пределы научных публикаций и лабораторных экспериментов. Технология запатентована, а эксклюзивные права на ее коммерческое использование переданы Latvijas Finieris. Компания BetulinLab уже использует разработку для создания BETULINK - сырья для олеогеля с высокой добавленной стоимостью, производство которого можно масштабировать до промышленного уровня.
"Когда мы начинали этот проект, береста была преимущественно побочным продуктом с низкой добавленной стоимостью, который использовали для получения энергии. Сегодня созданная нашей командой технология запатентована, а знания уже превращаются в промышленный продукт. Это доказывает, что латвийская наука способна за сравнительно короткое время пройти весь путь от идеи до производства и рынка", - говорит научный руководитель проекта Айгарс Паже.
Конкурс "RegioStars" проводится Европейской комиссией с 2008 года. В нем отмечают наиболее успешные проекты, получившие финансирование ЕС и предлагающие решения, которые могут быть полезны и другим европейским регионам.
Латвийский проект обошелся в 710,6 тысячи евро, из которых 494,7 тысячи предоставил ЕС. Работы продолжались с января 2021 года по ноябрь 2023 года.