В ООН решили изменить карту мира - чем не устраивает нынешняя?

На такой карте Африка, Латинская Америка, Южная Азия и Океания визуально становятся значительно больше, тогда как Европа и Северная Америка выглядят меньше. При этом Equal Earth, как и любая плоская карта мира, также имеет определенные искажения - невозможно одновременно идеально сохранить площади, формы, расстояния и углы.