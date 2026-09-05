В ООН решили изменить карту мира - чем не устраивает нынешняя?
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, призывающую отказаться от привычного и сильно искажающего размеры континентов изображения мира. Новая проекция должна показать Африку значительно ближе к ее реальным масштабам, а Европу и Северную Америку - меньше.
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу поддержала резолюцию "Correct the Map" ("Исправьте карту"), инициированную Того при поддержке стран Африканского союза. За документ проголосовали 164 государства, шесть воздержались, а единственной страной, выступившей против, стали США.
Резолюция призывает государства, международные организации, образовательные учреждения и другие структуры использовать карты, которые точнее передают относительные размеры континентов. В качестве одного из вариантов предлагается проекция Equal Earth, созданная в 2018 году.
При этом решение ООН носит рекомендательный характер. Оно не запрещает использование проекции Меркатора, в том числе для навигации, где она по-прежнему остается полезной.
Почему Африка на карте кажется меньше
Проблема связана с проекцией Меркатора, которую фламандский картограф Герард Меркатор разработал в 1569 году прежде всего для морской навигации.
Перенести поверхность земного шара на плоский лист без искажений невозможно. Проекция Меркатора сохраняет важные для навигации углы и формы, но при этом сильно увеличивает размеры территорий по мере приближения к полюсам.
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В результате Европа, Северная Америка и особенно Гренландия на привычной карте выглядят значительно больше относительно территорий, расположенных ближе к экватору.
Самый известный пример - Гренландия и Африка. На карте Меркатора они выглядят примерно сопоставимыми по размерам. В действительности Африка примерно в 14 раз больше Гренландии.
Аналогичные искажения затрагивают Южную Америку, Южную Азию и другие регионы, расположенные ближе к экватору.
The USA really said “nah” to making the world map more accurate. 😭🌍— laughlaughtv (@lekkyperry) September 5, 2026
Every other country voted in agreement, and the UN has now adopted the Equal Earth map projection to better represent the true size of continents.
Africa has been visually shrunk on the Mercator map for… pic.twitter.com/cKdHCN2OYX
Что изменит Equal Earth
Проекция Equal Earth была разработана международной группой картографов в 2018 году. В отличие от Меркатора, она является равновеликой - то есть старается сохранять правильное соотношение площадей континентов и государств.
На такой карте Африка, Латинская Америка, Южная Азия и Океания визуально становятся значительно больше, тогда как Европа и Северная Америка выглядят меньше. При этом Equal Earth, как и любая плоская карта мира, также имеет определенные искажения - невозможно одновременно идеально сохранить площади, формы, расстояния и углы.
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Именно поэтому речь идет не столько о "новой правильной карте", сколько о выборе другой картографической проекции с иным набором компромиссов.
Почему вокруг карты возник политический спор
Инициаторы резолюции считают, что искажения имеют значение не только для географии. По их мнению, карты используются в школах, СМИ и цифровых сервисах и способны влиять на то, как люди воспринимают разные регионы мира.
Министр иностранных дел Того Роберт Дуссей заявил, что карты "ведут образование, питают воображение и влияют на коллективное восприятие". Поэтому, по его словам, искаженное изображение мира может закрепляться в сознании нескольких поколений.
США, напротив, раскритиковали инициативу. Американская представительница при ООН Ярина Ференцевич заявила, что организация вместо решения реальных мировых проблем занимается картографическими проектами XVI века.