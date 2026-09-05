Дождь по всей Латвии и желтое предупреждение: прогноз погоды на субботу
В субботу в Латвии сохранится осенняя и дождливая погода, а температура воздуха не поднимется выше +17 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На всей территории страны ожидается дождь, местами ливни будут сильными. Не исключена гроза.
Ветер будет слабым до умеренного, западного и юго-западного направления. Во второй половине дня на побережье он сменится на западный и северо-западный. На побережье Балтийского моря порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14...+17 градусов.
В Риге, как и в остальной Латвии, день будет облачным и дождливым, возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +15...+17 градусов.
В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды. Из-за осадков и переувлажненной почвы в Курземе и местами в Видземе возможен выход водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах.