Дождь по всей Латвии и желтое предупреждение: прогноз погоды на субботу

В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды. Из-за осадков и переувлажненной почвы в Курземе и местами в Видземе возможен выход водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах.