Глава погранохраны: оба туннеля на границе были построены с ведома белорусских служб

"Определенно, я уверен, что [с белорусской стороны] были наблюдатели, которые сообщали, и работы в тот момент прекращались, когда приближался патруль пограничников. Или же с помощью технических средств [за ситуацией следили]. Однозначно, такой туннель невозможно построить без ведома белорусских пограничников. Особенно второй. Его высота и ширина составляли 0,8 метра, длина — как минимум 30 метров. Наружу было вынуто 28 кубометров грунта, довольно основательные опоры, а также сделана фанерная крыша. Там строительство было весьма масштабным. То есть службы однозначно были проинформированы и обеспечивали, чтобы рытье не было замечено латвийскими пограничниками".