Глава погранохраны: оба туннеля на границе были построены с ведома белорусских служб
Латвийские пограничники ожидают появления нового подземного туннеля на границе с Беларусью. Глава Госпогранохраны Гунтис Пуятс уверен: построить такие сооружения без ведома белорусских служб было невозможно.
В программе Латвийского радио Krustpunktā глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс упомянул, что в Литве до сих пор обнаружены 12 туннелей мигрантов, а в Латвии — два. Пуятс предполагает, что в будущем их количество может увеличиться, сообщает LSM+.
"Я бы сказал, что мы ожидаем следующий туннель. Есть информация, что копают. Это лишь вопрос времени", — сказал Пуятс.
Начало обнаруженного в конце августа туннеля находится на глубине более 10 метров на противоположной стороне - в Беларуси, в укрытии леса и кустарника.
"Определенно, я уверен, что [с белорусской стороны] были наблюдатели, которые сообщали, и работы в тот момент прекращались, когда приближался патруль пограничников. Или же с помощью технических средств [за ситуацией следили]. Однозначно, такой туннель невозможно построить без ведома белорусских пограничников. Особенно второй. Его высота и ширина составляли 0,8 метра, длина — как минимум 30 метров. Наружу было вынуто 28 кубометров грунта, довольно основательные опоры, а также сделана фанерная крыша. Там строительство было весьма масштабным. То есть службы однозначно были проинформированы и обеспечивали, чтобы рытье не было замечено латвийскими пограничниками".
Пуятс предположил, что белорусские пограничники могли с помощью тепловизоров наблюдать за тем, не приближаются ли к месту расположения туннеля латвийские пограничники.
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Получив информацию, что туннели обнаружены в Литве, пограничная охрана привлекла также кинологов с собаками, которые обследовали границу. Пуятс уверен, что никому не удалось успешно пересечь латвийскую границу через оба обнаруженных туннеля - всех нарушителей границы задержали сразу, при первой попытке воспользоваться туннелем.
Государственная пограничная охрана связалась с Valsts nekustamie īpašumi по вопросу ликвидации второго обнаруженного туннеля и последствий, к которым он привел. Пуятс сообщил, что на месте туннеля необходимо провести "довольно серьезные ремонтные работы на дороге". Пока не подсчитано, во сколько они могут обойтись.
На вопрос о том, сколько нарушителей границы Латвии удалось задержать в этом году и сколько все же смогли остаться незамеченными, Пуятс ответил, что по сравнению с прошлым годом число задержанных нарушителей границы в этом году могло сократиться.
"Наверное, в целом за этот год я не могу сказать, что [задержано] 95% [нарушителей границы]. Надо сказать, что 90%, поскольку в этом году Латвия является явно целевой страной, а серьезная поддержка от вооруженных сил появилась только с этого месяца. До этого она была меньше», - сказал Пуятс.