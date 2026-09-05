"Наши главные бизнес-идеи оказались тупиковыми": эксперт назвал основные ошибки экономики Латвии
Латвия слишком долго зарабатывала на связях с российской экономикой, а затем замкнулась на собственном рынке. Предприниматель Гиртс Рунгайнис считает, что стране пора менять модель развития и учиться дорого продавать свои знания всему миру.
Выступая на TV24, Рунгайнис отметил, что одним из главных факторов остается историческое наследие. "Первые 20 лет, с 90-го по 2010 год, концентрация была на том, чтобы попытаться остаться в этой цепочке российской экономики, находясь за пределами России и проводя независимую политику", - сказал предприниматель.
По его словам, тогда Латвия пыталась использовать свое географическое положение как преимущество для сохранения экономических связей с Россией. Однако со временем, считает предприниматель, стало очевидно, что такая модель развития оказалась тупиковой.
"Наши главные бизнес-идеи, которые были в первые 20 лет, оказались тупиковыми. Нужно искать какие-то другие решения", - заявил он.
Другой серьезной проблемой Рунгайнис назвал чрезмерную ориентацию латвийского бизнеса на внутренний рынок. "Слишком большая часть нашей предпринимательской деятельности направлена на то, чтобы дорого продавать товары, услуги и впечатления локально - жителям Латвии, предпринимателям, своему государству и самоуправлениям", - отметил эксперт. В результате, считает он, значительная часть экономической энергии расходуется внутри страны, вместо того чтобы создавать продукты и услуги, которые можно было бы продавать за рубежом.
При этом Рунгайнис убежден, что возможности для роста сегодня значительно шире, чем раньше. "Мировая экономика сейчас никогда не была настолько хорошей для этого, потому что с помощью знаний и навыков и сравнительно ограниченных ресурсов, которые все же доступны глобально, можно создавать такие товары, услуги и впечатления и дорого продавать их по всему миру", - сказал предприниматель.
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Именно недостаток знаний и навыков, по его мнению, остается одной из причин, почему Латвии пока не удается в полной мере воспользоваться этими возможностями. "Это только вопрос головы, вопрос знаний и навыков, но, к сожалению, у нас получается не так хорошо, как хотелось бы", - резюмировал Рунгайнис.