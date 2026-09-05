"Наши главные бизнес-идеи оказались тупиковыми": эксперт назвал основные ошибки экономики Латвии

При этом Рунгайнис убежден, что возможности для роста сегодня значительно шире, чем раньше. "Мировая экономика сейчас никогда не была настолько хорошей для этого, потому что с помощью знаний и навыков и сравнительно ограниченных ресурсов, которые все же доступны глобально, можно создавать такие товары, услуги и впечатления и дорого продавать их по всему миру", - сказал предприниматель.