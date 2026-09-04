Как продвигается опознание погибших в Непале - рассказывают официальные лица

Как ранее сообщалось, в ближайшее время в Непал будут направлены образцы ДНК родственников всех 33 латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в этой стране. Об этом сообщила директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что образцы ДНК сдали все родственники 33 пропавших людей, и эти образцы планируется отправить в Непал в самое ближайшее время. "И мы надеемся, что в самое ближайшее время получим ответ из Непала", - сказала Медне.