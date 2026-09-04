Как продвигается опознание погибших в Непале - рассказывают официальные лица
В результате катастрофических наводнений в Непале и Тибете погибло огромное количество людей, еще больше людей числятся пропавшими без вести, а властям приходится выполнять как физически, так и эмоционально тяжелую задачу - устанавливать личности погибших людей, тела которых были обнаружены. Из 1118 тел погибших, обнаруженных на данный момент, идентифицированы только 77, сообщает nepalnews.com.
К 3 сентября подтвержденное число погибших достигло 1252 человек, еще 4216 человек считаются пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра происшествия находилась и большая группа латвийских туристов, организованная любителями йоги из Yantra, меньшее количество туристов из Латвии находилось в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, которые в тот момент находились в регионе, не пострадали в результате схода оползня и наводнения, однако 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Представитель полиции Непала, заместитель генерального инспектора полиции Абхинараян Кафле сообщил, что из неопознанных погибших 869 человек были похоронены в Катманду, Каски, Читване, Восточном Навалпараси, Западном Навалпараси и других районах. Опознанные погибшие были переданы родственникам. Из 5015 человек, с которыми в настоящее время невозможно связаться, 583 являются иностранцами.
Идентификацию осложняет жаркий климат
Многие обнаруженные части тел и органы уже разлагаются. Вместимость холодильных камер больниц ограничена, кроме того, в них сложно хранить останки, в которых уже начался процесс разложения.
"Во многих случаях были обнаружены только отдельные части тела", - рассказал Кафле.
"Поскольку возникла ситуация, когда такие останки необходимо было немедленно похоронить, правительство, изменив соответствующие международным стандартам руководящие принципы и правила, начало процесс захоронения".
Судебно-медицинский эксперт Учебной больницы Университета Трибхувана доктор Гопал Чоудхари отмечает, что в настоящее время тела погибших обнаруживают фрагментированными и находящимися на стадии разложения. В таких условиях даже хранение в морозильной камере не способно полностью остановить процесс разложения.
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"Свежие тела можно сохранить, однако при хранении тел, в которых процесс разложения уже начался, он продолжается", - объяснил он. "Необходимы были бы морозильные камеры, в которых температура составляет минус 18 градусов по Цельсию. С одной стороны, такой инфраструктуры для заморозки недостаточно, а с другой - тел настолько много, что их хранение таким способом невозможно".
В свою очередь, судебно-медицинский эксперт доктор Харихар Васти отметил, что со временем состояние обнаруженных тел будет становиться еще хуже. Сравнивая нынешнюю ситуацию с опытом после землетрясения 2015 года, он сказал: "Тела продолжали находить в течение шести месяцев, находили также скелеты. Сейчас еще обнаруживают целые тела, но через некоторое время будут находить уже только скелеты".
Что происходит с неопознанными и невостребованными телами погибших
28 августа правительство внесло изменения в руководящие принципы обращения с неопознанными и невостребованными телами погибших. В статье 14 измененных руководящих принципов были закреплены три основных правила.
Первое предусматривает, что до захоронения неопознанных или невостребованных тел погибших, частей тел или органов необходимо взять и сохранить образцы, необходимые для идентификации, в том числе ДНК.
После того как возникли вопросы по поводу захоронения погибших, премьер-министр Балендра Шах в среду заявил в Палате представителей Непала, что после получения ДНК и других необходимых для идентификации доказательств хоронят только тех погибших, которых по юридическим и научным причинам невозможно немедленно идентифицировать.
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Второе правило предусматривает, что погибших можно безопасно похоронить, разместив идентификационные метки, чтобы в будущем была возможность провести идентификацию.
Третье правило предусматривает: если установлено лицо, которое имеет законное право потребовать останки и желает их получить, то тело, орган или часть тела должны быть переданы этому человеку.
Как объясняет доктор Чоудхари, для обращения с телами погибших в результате катастроф существуют международные стандарты, а Всемирная организация здравоохранения, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации разработали соответствующие руководящие принципы.
Согласно этим руководящим принципам, даже если число погибших велико, с захоронением не следует торопиться. Риск распространения инфекционных заболеваний от тел людей, погибших в результате стихийных бедствий, чрезвычайно низок. Поэтому в руководящих принципах указано, что неправильно, ссылаясь на соображения общественного здравоохранения, торопиться с захоронением до завершения процессов идентификации.
Доктор Чоудхари подчеркивает, что окончательное захоронение неопознанных и невостребованных тел погибших нельзя проводить немедленно таким образом, который уничтожил бы необходимые для идентификации доказательства.
В статье 15 руководящих принципов 2026 года по обращению с неопознанными и невостребованными телами погибших установлено, что доказательства, необходимые для идентификации, по возможности должны сохраняться в соответствии с международными стандартами в течение 12 лет.
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Это не означает, что каждое тело необходимо хранить в больничной морозильной камере в течение 12 лет. Погибших можно безопасно похоронить, однако необходимо сохранить данные и информацию об идентификации и месте захоронения, чтобы в случае, если родственники обратятся позднее, останки можно было эксгумировать.
Руководящие принципы предусматривают, что по истечении 12 лет можно проводить окончательные погребальные обряды. Окончательное решение об этом принимает районный комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщает nepalnews.com.
Представитель полиции Кафле подчеркивает, что настолько масштабное тестирование ДНК в Непале проводится впервые. Анализы ДНК выполняются в Центральной судебно-экспертной лаборатории полиции Непала в Самакхуси и в государственной судебно-экспертной лаборатории в Кхумалтаре. В свою очередь, в полицейской больнице Непала в Махараджгандже для этой цели берутся образцы крови у родственников пропавших людей.
Как проходит идентификация
Доктор Чоудхари объяснил, что для получения образцов ДНК большое значение имеет голова погибшего. Если головы нет, используются два коренных зуба. Если и они недоступны, образцы берутся из той части тела, которая была обнаружена. Полученный от погибшего образец сравнивается с образцом крови родственника.
"Если профиль ДНК, полученный из крови родственника, совпадает с образцом, полученным из тела погибшего, останки передаются соответствующей семье", - сказал он.
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"Анализ ДНК может занимать несколько месяцев. Образцы, возможно, придется сравнивать с образцами крови членов нескольких семей".
"Проверка такого количества образцов требует очень много времени, поэтому терпение необходимо как родственникам погибших, так и государству", - отметил он.
Поскольку процесс тестирования ДНК занимает много времени, руководящие принципы предусматривают возможность хранить доказательства, необходимые для идентификации, до 12 лет. Специалист отметил, что анализы ДНК также являются дорогостоящими. В государственной больнице один анализ ДНК может стоить не менее 10 000-12 000 непальских рупий (57-68 евро). Кроме того, получение и анализ таких образцов невозможно проводить в любой больнице.
Однако для установления личности недостаточно получить образцы только от погибших. Их необходимо сравнить с образцами близких родственников. Поэтому полиция публично призвала семьи пропавших граждан Непала и иностранных граждан помочь в процессе тестирования ДНК.
Для идентификации граждан Непала отец, мать, сын или дочь пропавшего человека могут сдать свежий образец крови. Полиция призвала их обратиться с двумя фотографиями паспортного размера в полицейскую больницу Непала в Махараджгандже или в ближайший районный полицейский участок.
В случае с иностранными гражданами родственники могут либо лично приехать и сдать образцы, либо сдать кровь за границей, подготовить отчет о профилировании ДНК и отправить его в Непал. Полиция указала, что отчет о профилировании ДНК отца, матери, сына или дочери пропавшего человека можно подготовить за границей и отправить по электронной почте.
Как ранее сообщалось, в ближайшее время в Непал будут направлены образцы ДНК родственников всех 33 латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в этой стране. Об этом сообщила директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что образцы ДНК сдали все родственники 33 пропавших людей, и эти образцы планируется отправить в Непал в самое ближайшее время. "И мы надеемся, что в самое ближайшее время получим ответ из Непала", - сказала Медне.
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Она сообщила, что спасателям наконец удалось добраться до пограничного пункта на севере Непала. "Надежда все еще есть, потому что по-прежнему существуют так называемые воздушные карманы, которые спасатели интенсивно обследуют, чтобы понять, есть ли там кто-нибудь из выживших", - сказала Медне.
Она рассказала, что обсуждалась возможность получения Латвией записей с камер наблюдения на границе, однако данные имеются только с двух камер, хотя на границе их было 27.
Непальская сторона сообщила, что непосредственная помощь в спасательных работах сейчас не требуется, поскольку на месте уже находятся более 20 000 спасателей. Однако необходимо специальное оборудование, чтобы исследовать происходящее в туннелях.
Чтобы сделать анализы ДНК более эффективными, в Непал были приглашены квалифицированные судебно-медицинские эксперты из нескольких стран, в том числе Южной Кореи, Китая и Индии.
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Место упокоения многих погибших находится в "священном лесу"
Мэр третьего по величине города Непала Бхаратпура Читрасен Адхикари в интервью южнокорейскому изданию The Chosun Daily рассказал, что в местном лесу Девгхат власти Непала взяли образцы ДНК у сотен неопознанных тел, захороненных во временных могилах.
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Это необходимо потому, что тела, которые были принесены течением примерно за 200 километров от пострадавшего от наводнения района Расува до Читвана, там массово скапливались. Из-за жары и недостаточных возможностей для хранения в холоде быстро развивающийся процесс разложения уже невозможно было остановить, сообщает газета.
"За последние три дня мы похоронили 274 тела. Каждое тело размещаем отдельно, с помощью бульдозеров и экскаваторов выкапываем длинные траншеи и хороним их на участке длиной 100 метров", - сказал мэр.
Он добавил, что данные анализов ДНК хранятся в документах, к телам прикреплены идентификационные знаки, а над местами захоронения установлены цветочные горшки и пронумерованные указатели.
"Сегодня мы устанавливаем ограждения, чтобы дикие животные их не повредили", - сказал он. На вопрос, почему для временного захоронения был выбран именно лес Девгхат, Адхикари ответил: "В Непале Девгхат считается священным местом, и существует поговорка: "Девгхат - место, где обитает бог богов". Даже жители Катманду на смертном одре просят свои семьи провести последние ритуалы именно там".
Он объяснил, что если для неопознанных погибших потребуется провести последние ритуалы, то правильным местом для этого будет священная территория. Место было выбрано в принадлежащем государству лесу, достаточно далеко от реки, поскольку тела нельзя размещать непосредственно на ее берегу.
"Это символизирует надежду на то, что боги защитят усопших и их души попадут в Вайкунтху [небесную обитель Вишну]", - добавил он.
Он также сообщил, как долго будет сохраняться это временное место захоронения.
"Мы должны хранить и содержать это место захоронения в течение 12 лет, чтобы тела, которые сейчас не идентифицированы, позднее можно было передать их семьям. В течение этого времени мы будем надежно поддерживать его в надлежащем состоянии".