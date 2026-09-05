Пьяный полицейский устроил ДТП в Лиепае: его начальника понизили в должности

Рядом с автомобилем находился мужчина, который сначала отказался сотрудничать со стражами порядка на месте происшествия. Как выяснилось, этот человек является сотрудником Госполиции, который в момент ДТП не находился при исполнении служебных обязанностей. В его выдохе было констатировано 2,05 промилле алкоголя.