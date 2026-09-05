Пьяный полицейский устроил ДТП в Лиепае: его начальника понизили в должности
С учетом констатированных в последнее время нарушений, в том числе дорожно-транспортного происшествия (ДТП), совершенного пьяным полицейским в Лиепае, понижен в должности начальник структурного подразделения полиции.
В четверг приблизительно в 19:30 в Госполицию поступила информация от автомобильной системы eCall о том, что на улице Зирню за перекрестком с улицей Яуна, возможно, произошло дорожно-транспортное происшествие. Стражи порядка прибыли на место происшествия, где находился автомобиль Škoda, однако имущество третьих лиц повреждено не было.
Рядом с автомобилем находился мужчина, который сначала отказался сотрудничать со стражами порядка на месте происшествия. Как выяснилось, этот человек является сотрудником Госполиции, который в момент ДТП не находился при исполнении служебных обязанностей. В его выдохе было констатировано 2,05 промилле алкоголя.
На месте происшествия были проведены неотложные следственные действия для закрепления всех доказательств. Виновный был доставлен в место временного задержания. По факту произошедшего начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Материалы уголовного дела будут переданы в Бюро внутренней безопасности.
Задержанный является сотрудником структурного подразделения главного управления полиции порядка Госполиции, который исполняет служебные обязанности в Лиепае и Южно-Курземском крае, а автомобиль Škoda - его личный транспорт.
Учитывая констатированные в последнее время нарушения в данном структурном подразделении главного управления полиции порядка, начата служебная проверка, а руководитель этого подразделения переведен на более низкую должность, сообщили в полиции.
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Руководство Госполиции подчеркивает, что в полиции нет места правонарушителям и подобные действия никогда не допускались, не будут допускаться и будут наказываться.
Полиция также призывает жителей сообщать о любых возможных нарушениях со стороны стражей порядка в бюро Госполиции по внутреннему контролю и в Бюро внутренней безопасности. В полиции подчеркивают, что анонимность гарантируется.