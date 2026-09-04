В Риге водительница сбила знак и продолжила ехать. ВИДЕО

Водитель автомобиля Mazda попала на видео после того, как на улице Лубанас сбила дорожный знак, однако даже это не заставило ее прекратить движение. Видеозапись опубликовал сайт Sadursme.lv. По словам автора видео, женщина за рулем вела себя так, будто могла находиться в состоянии алкогольного или другого опьянения.