В Риге водительница сбила знак и продолжила ехать. ВИДЕО
В Риге женщина-водитель после столкновения с дорожным знаком не остановилась и продолжила движение. Очевидцы заподозрили, что женщина могла находиться в состоянии опьянения.
Водитель автомобиля Mazda попала на видео после того, как на улице Лубанас сбила дорожный знак, однако даже это не заставило ее прекратить движение. Видеозапись опубликовал сайт Sadursme.lv. По словам автора видео, женщина за рулем вела себя так, будто могла находиться в состоянии алкогольного или другого опьянения.
После столкновения с дорожным знаком она продолжила движение. Позже на светофоре она вышла из автомобиля, осмотрела повреждения, а затем снова села за руль.
"Совершенно пьяная", - прокомментировал происходящее автор видео. По его словам, женщине вообще "нельзя садиться за руль".
Некоторое время водительница не реагировала на загоревшийся зеленый сигнал светофора, после чего снова начала движение. При этом часть сбитого дорожного знака осталась прикрепленной к автомобилю и продолжала волочиться за ним по дороге.
Из опубликованного видео нельзя достоверно установить, находилась ли женщина действительно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако ее манера вождения и поведение после столкновения вызвали серьезные вопросы у очевидцев.