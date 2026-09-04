В Царникаве собаки покусали шестерых детей из детсада Riekstiņš, двоих доставили в больницу
В пятницу во время прогулки две собаки покусали шестерых детей из царникавского детского сада Riekstiņš, сообщает Адажская краевая дума.
Группа из 19 детей в сопровождении воспитателя и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределами территории детского сада по утвержденному маршруту. Во время прогулки у конца улицы Лашу к группе приблизились две собаки, находившиеся без присмотра.
Согласно информации, предоставленной детским садом, в результате инцидента пострадали шестеро детей, двое из них были госпитализированы. Пострадал также один из сопровождавших детей педагогов.
В связи с произошедшим начаты четыре процесса об административных правонарушениях. В самоуправлении пояснили, что информацию о госпитализированных пострадавших Служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст Государственной полиции.
О случившемся также проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), которая проведет проверку в отношении собак.
В муниципалитете подчеркивают, что сейчас главными приоритетами являются здоровье, безопасность и эмоциональное состояние детей. Родителям предоставляется информация о доступной психологической помощи, в том числе о кризисном телефоне. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям детей из детсада Riekstiņš.
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"Такое происшествие является тяжелым переживанием как для детей и их семей, так и для педагогов, находившихся на месте происшествия, поэтому важно своевременно обеспечить профессиональную помощь всем, кому она необходима", - отмечают в муниципалитете.
Муниципальные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Владелец собаки обязан не допускать ситуаций, при которых животное без присмотра может представлять опасность для других людей. Также нельзя позволять собакам свободно бродить, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и контролю животных.
Муниципалитет сотрудничает с полицией, ПВС и другими ответственными службами, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить необходимые дальнейшие меры безопасности.
После проведения полицией процессуальных действий собак передали их владелице. Дальнейшая оценка состояния и поведения животных будет входить в компетенцию ПВС.