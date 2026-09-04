В Царникаве собаки покусали шестерых детей из детсада Riekstiņš, двоих доставили в больницу

Муниципальные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Владелец собаки обязан не допускать ситуаций, при которых животное без присмотра может представлять опасность для других людей. Также нельзя позволять собакам свободно бродить, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и контролю животных.