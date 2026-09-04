Исследование: "У нас просто нет таких условий" - разговоры о нашествии мигрантов лишь политическая риторика

В качестве основных проблем она называет давление нелегальной миграции на границе с Беларусью и отсутствие четкой стратегии по привлечению студентов и рабочей силы из третьих стран. С лета 2021 года погранохрана предотвратила почти 51 тысячу попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы - почти столько же, сколько жителей в Юрмале. В начале августа в Латвии началась операция "Обротень" в ходе которой пограничники совместно с вооруженными силами, Земессардзе и полицией усилили охрану приграничной территории, проверяют транспортные средства и разыскивают как незаконных нарушителей границы, так и их перевозчиков и организаторов. Одно из крупнейших задержаний на данный момент произошло 20 августа в районе Краславы, где обнаружен уже второй подземный туннель. 28 человек, которые незаконно прибыли через него в Латвию, пограничники отправили обратно в Беларусь.