По данным ООН, продукты питания в мире не были такими дорогими уже четыре года
Мировые цены на продукты питания в августе достигли самого высокого уровня с ноября 2022 года, причем резкий рост цен наблюдался во всех товарных категориях, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
По данным ФАО, индекс мировых цен на продовольствие в августе вырос на 1,9% - до 133,3 пункта. Рост зафиксирован второй месяц подряд.
Сильнее всего подорожал сахар - сразу на 11,9%, достигнув максимальной цены с июня 2025 года. Это связано с усиливающимися опасениями по поводу мировых поставок сахара в сезоне 2026/2027 годов.
Цены на молочные продукты выросли на 2,3% из-за подорожания сухого молока и сыра.
Зерновые подорожали на 2,2%, достигнув самого высокого уровня с мая 2024 года, а цены на мясо выросли на 1%.
Растительные масла подорожали на 0,6%, достигнув максимального уровня с июня 2022 года. Рост связан с повышением мировых цен на пальмовое и соевое масло.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за новой директивы ЕС популярный в Латвии продукт может подорожать в три раза.