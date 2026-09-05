Большинство работодателей Латвии призналось, что их сотрудники не обладают необходимыми навыками
Девять из десяти латвийских компаний сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у работников, показал опрос, проведенный OP Corporate Bank. Не найдя нужных специалистов на рынке труда, предприятия все чаще обучают своих сотрудников, автоматизируют процессы и меняют организацию работы.
Нехватка квалифицированной рабочей силы для латвийских предприятий - не новая проблема. Уже в прошлогоднем исследовании 75% латвийских компаний указали, что дефицит квалифицированных работников и необходимых компетенций является одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития предприятия. Последний опрос показывает, что лишь 9% работодателей не сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у работников.
Чаще всего компании решают эту проблему, развивая навыки собственных сотрудников. Семь из десяти предприятий (70%) организуют внутреннее обучение или переквалификацию работников, чтобы они могли адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса. Почти половина компаний (46%) привлекает для получения необходимых компетенций внешних поставщиков услуг, а 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить необходимых им специалистов.
"Уже несколько лет ситуация на рынке труда Латвии остается напряженной, и предприятиям сложно найти специалистов с необходимыми навыками. Кроме того, демографические тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшие годы ситуация, скорее всего, не улучшится. Одновременно технологии развиваются настолько быстро, что совершенствование навыков работников становится непрерывным процессом", - комментируют эксперты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские работодатели назвали пять главных навыков, которыми должны обладать новые сотрудники.