Большинство работодателей Латвии призналось, что их сотрудники не обладают необходимыми навыками

Чаще всего компании решают эту проблему, развивая навыки собственных сотрудников. Семь из десяти предприятий (70%) организуют внутреннее обучение или переквалификацию работников, чтобы они могли адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса. Почти половина компаний (46%) привлекает для получения необходимых компетенций внешних поставщиков услуг, а 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить необходимых им специалистов.