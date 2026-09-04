Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Рига все еще не оправилась от бури: убраны лишь часть поваленных деревьев
Тысячи деревьев повалены, сотни заявок поступили от школ и детсадов, а на кладбищах повреждено более 500 деревьев. Рига постепенно оправляется от разрушительной бури, но полная уборка города займет еще несколько недель.
В Риге постепенно завершаются работы по ликвидации последствий бури "Приска" и начинается уборка города. В то же время в местах, где все еще остаются опасные или сломанные деревья, работа продолжается в усиленном режиме.
Ущерб, нанесенный ураганом, очень масштабен - в городе повалены или повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в самоуправлении.
Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления продолжает работы на территориях учебных заведений. Обработано и передано исполнителям более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях по одному адресу необходимо убрать несколько деревьев, в том числе упавших на здания или провода, а также вырванных с корнями.
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В самых сложных случаях уборка одного упавшего на здание дерева может занимать от четырех до пяти часов.
Работы по устранению опасности и освобождению территории уже проведены более чем по 60 адресам. Вывоз собранной древесины и веток в этих местах происходит или будет произведен на следующем этапе работ.
В дополнение к заявкам от учебных заведений департамент получил от Государственной пожарно-спасательной службы информацию примерно о 650 адресах, где во время урагана проводились распиловка, ограждение или другие неотложные работы.
От бури пострадали десятки учебных заведений, однако работа школ и детских садов не нарушена и учебный процесс не находится под угрозой. Отдельные территории все еще огорожены, поэтому самоуправление призывает родителей напомнить детям, что заходить за ограждения нельзя.
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На территориях, находящихся в ведении Rīgas meži, все больше внимания уделяется вывозу распиленных деревьев и веток и уборке территорий. В столичных садах, парках и Межапарке ветром повалено или сломано 353 дерева, а еще у более чем 100 деревьев констатированы существенные повреждения.
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В Рижском национальном зоологическом саду все выявленные после бури угрозы устранены, зоопарк работает в обычном режиме. Во время бури на его территории было сломано или надломлено 14 деревьев, но все животные во время и после стихии были в безопасности.
На территориях, находящихся в ведении столичного департамента внешнего пространства и мобильности, распиловка и сбор деревьев проведены более чем по 50 адресам.
На рижских кладбищах ветром повалено более 500 деревьев. Главные дороги на кладбищах расчищены, продолжается уборка остальных упавших и опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, однако жителей призывают без особой необходимости пока не находиться на территориях кладбищ, так как в отдельных местах все еще остаются опасные деревья и ветки.
На территориях, обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks, большая часть последствий стихии, в том числе повреждения крыш и затопление квартир, уже устранена. Предприятие получило более 600 заявок о сломанных деревьях, и на данный момент убрано более половины из них.
Как сообщалось, обрушившаяся 22 августа на Латвию буря вызвала масштабные повреждения электросети: электроснабжение было нарушено примерно у 277 000 клиентов по всей стране. Из-за повреждения электросетей во многих местах также возникли перебои в работе мобильной связи и автозаправочных станций, а местами были закрыты магазины.
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