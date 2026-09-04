Жители Латвии основательно подсели на услуги пакоматов, обогнав литовцев и эстонцев
Исследование Gemius этого года показывает, что пакоматы уверенно лидируют среди способов доставки онлайн-покупок во всех трех странах Балтии. В Латвии и Эстонии ими пользуются почти все опрошенные, а в Литве - более половины.
В Латвии за последние шесть месяцев пакоматами пользовались 96% опрошенных, а в Эстонии - 95%. В Литве пакоматы выбирают 54% респондентов.
По сравнению с результатами исследования прошлого года популярность пакоматов в Латвии и Эстонии остается очень стабильной. В Латвии в 2025 году ими пользовались 95% респондентов, а в этом году - 96%. В Эстонии показатель изменился с 96% в прошлом году до 95% в этом году. В Литве популярность пакоматов снизилась с 57% в 2025 году до 54% в этом году.
Курьерская доставка, хотя и остается широко распространенной, во всех трех странах Балтии уступает пакоматам. В Латвии за последние шесть месяцев услугами курьерской доставки пользовались 54% опрошенных, в Эстонии - 50%, а в Литве - 34%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 57% в Латвии, 51% в Эстонии и 37% в Литве.
Получение товара в магазине или торговой точке занимает третье место среди наиболее популярных способов доставки. В этом году такой вариант выбирают 50% опрошенных в Эстонии, 47% в Латвии и 25% в Литве.
По сравнению с прошлым годом в Латвии популярность этого способа доставки немного выросла - с 45% до 47%, а в Эстонии - с 48% до 50%. В Литве показатель снизился с 28% до 25%.