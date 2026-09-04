Жители Латвии основательно подсели на услуги пакоматов, обогнав литовцев и эстонцев

По сравнению с результатами исследования прошлого года популярность пакоматов в Латвии и Эстонии остается очень стабильной. В Латвии в 2025 году ими пользовались 95% респондентов, а в этом году - 96%. В Эстонии показатель изменился с 96% в прошлом году до 95% в этом году. В Литве популярность пакоматов снизилась с 57% в 2025 году до 54% в этом году.