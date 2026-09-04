В помещениях Mnogoknig в Риге прошел обыск: один человек задержан
Силовики пришли с обысками на четыре объекта, связанные с сетью книжных магазинов Mnogoknig в Риге и окрестностях. Один человек задержан и заключен под стражу по делу о нарушении санкций ЕС.
В четверг и в ночь на пятницу Служба государственной безопасности (СГБ) провела уголовно-процессуальные действия на четырех объектах в Риге и столичном регионе, связанных с сетью книжных магазинов Mnogoknig.
Действия проводились в рамках уголовного процесса, начатого СГБ 28 июля по подозрению в нарушении санкций, установленных Европейским союзом.
В ходе уголовно-процессуальных действий был задержан один человек, к которому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.
В интересах следствия СГБ в настоящее время более подробных комментариев не предоставляет.
СГБ обратила внимание, что проведенные уголовно-процессуальные действия не связаны с новыми правилами Кабинета министров о запрещенных к ввозу в Латвию промышленных товарах, которые вступили в силу 1 сентября и предусматривают запрет на ввоз в Латвию из России и Беларуси книг, газет и другой полиграфической продукции.
В службе также обратили внимание, что контроль за импортом товаров находится в компетенции таможенного управления и налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов.
По наблюдениям агентства LETA, в пятницу магазин Mnogoknig в Риге на улице Аугуста Деглава открыт для посетителей, и люди беспрепятственно делают в нем покупки. Однако сотрудники магазина отказались отвечать на вопросы о том, посещали ли магазин представители правоохранительных органов и почему.
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С 1 сентября Латвия запретила ввоз ряда товаров из России и Беларуси, закрыв границу и для книг, однако магазины, торгующие русской литературой, вовсе не обеспокоены сокращением своего ассортимента и, среди прочего, планируют использовать Эстонию, чтобы продолжить поставки, ранее сообщал Tvnet.lv.