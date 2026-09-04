В помещениях Mnogoknig в Риге прошел обыск: один человек задержан

По наблюдениям агентства LETA, в пятницу магазин Mnogoknig в Риге на улице Аугуста Деглава открыт для посетителей, и люди беспрепятственно делают в нем покупки. Однако сотрудники магазина отказались отвечать на вопросы о том, посещали ли магазин представители правоохранительных органов и почему.