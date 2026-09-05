В ЕС взвесили жителей: данные по Латвии не обрадовали

Как информирует Euronews, в целом более половины населения ЕС имели лишний вес. Среди мужчин избыточный вес встречался чаще, чем среди женщин. Ожирением страдали 17,4% мужчин и 15,3% женщин. Кроме того, избыточный вес имели 41,9% мужчин по сравнению с 29,3% женщин. В то же время недостаточная масса тела чаще встречалась среди женщин - 2,9% против 1% среди мужчин.