В ЕС взвесили жителей: данные по Латвии не обрадовали
В 2025 году 16,3% жителей ЕС в возрасте 18 лет и старше страдали ожирением, то есть их индекс массы тела (ИМТ) составлял 30 и более. Еще 35,4% населения имели избыточный вес - их ИМТ составлял от 25 до 30. И лишь в одной стране ЕС людей с лишним весом больше, чем их имеет Латвия.
Как информирует Euronews, в целом более половины населения ЕС имели лишний вес. Среди мужчин избыточный вес встречался чаще, чем среди женщин. Ожирением страдали 17,4% мужчин и 15,3% женщин. Кроме того, избыточный вес имели 41,9% мужчин по сравнению с 29,3% женщин. В то же время недостаточная масса тела чаще встречалась среди женщин - 2,9% против 1% среди мужчин.
Самая высокая доля людей с ожирением была зафиксирована на Мальте, где от него страдали более четверти населения - 26,6%.
Самые низкие показатели ожирения зарегистрированы в Италии - 7%, Греции - 12,8% и Румынии - 12,9%.
Литва и Эстония оказались практически в одной весовой категории с Латвией - ожирение имеют 21,5% и 22% населения соответственно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство молодых жителей Латвии имеют нормальный вес, но статистика раскрыла проблемы в питании.