Латвию ожидает дождливая и прохладная суббота

Ночью и утром гроза возможна местами в Курземе и на северо-западе Видземе, днем - и в других частях страны. Небо будет затянуто облаками, временами возможны прояснения. Ночью в основном будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +10...+15 градусов. Днем порывы западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, на севере Видземе сохранится слабый ветер, а максимальная температура составит +14...+19 градусов.