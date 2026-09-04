Предупреждающие признаки появились за два дня: почему не удалось предотвратить трагедию в Непале?

Однако обрушение ледника прогнозировать значительно сложнее. HiRISK отмечает, что недавно в регионе были установлены системы раннего предупреждения, однако они в основном ориентированы на несколько ледниковых озер в Китае. Оперативных систем раннего предупреждения именно об опасности, исходящей от ледников, не было.