Предупреждающие признаки появились за два дня: почему не удалось предотвратить трагедию в Непале?
За два дня до катастрофы в Непале талая вода с ледника заметно потемнела, а на спутниковых снимках было видно ускорение движения ледника и окружающих его горных пород. Теперь эксперты признают - это были первые признаки опасных изменений, происходивших в леднике.
Согласно отчету международного научного консорциума HiRISK, обрушение ледника в массиве Лангтанг-Лирунг произошло 26 августа в 8:37 по местному времени. Высота вершины горного массива достигает 7234 метров. Когда ледник обрушился, он увлек за собой горные породы, лед и воду, вызвав внезапное и чрезвычайно стремительное наводнение.
HiRISK указывает, что поток двигался настолько быстро, что масса камней и льда неслась вниз по долине реки Тришули со скоростью 193 километра в час.
Исток реки Тришули находится в Тибете. Это один из главных притоков бассейна реки Гандаки в центральной части Непала.
Как сообщает издание Katmandu Post, глава района Расува проинформировал Департамент гидрологии и метеорологии Непала о наводнении через 23 минуты после обрушения ледника.
Однако предупреждения жителям районов Расува, Нувакот, Дадинг и Читван были отправлены лишь через 38 минут после обрушения. Людей призвали перебраться на возвышенности, однако к тому моменту волна уже стремительно пронеслась вниз по речной долине.
Наводнения в регионе обычно начинаются постепенно
Жители региона привыкли к наводнениям в сезон муссонов, однако обычно уровень воды поднимается постепенно, что дает время предупредить и эвакуировать людей. Кроме того, регулярно контролируются ледниковые озера, прорыв естественных плотин которых может привести к внезапным наводнениям.
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Однако обрушение ледника прогнозировать значительно сложнее. HiRISK отмечает, что недавно в регионе были установлены системы раннего предупреждения, однако они в основном ориентированы на несколько ледниковых озер в Китае. Оперативных систем раннего предупреждения именно об опасности, исходящей от ледников, не было.
Предупреждающие признаки появились за несколько дней
Геофизик Технологического университета Вирджинии профессор Манучер Ширзаеи отмечает, что на спутниковых снимках, сделанных за несколько дней до катастрофы, уже было видно ускорение движения ледника и окружающих его горных пород.
"Мы думаем, что этот ледник, скорее всего, двигался годами - возможно, даже десятилетиями, - но в последние месяцы его движение ускорилось", - отметил он.
Ширзаеи предположил, что ускорение могло быть связано с потеплением климата, увеличением стока воды под ледником или изменениями склона. Пока ученые не знают, произошло ли обрушение только ледника или начали разрушаться и находившиеся подо льдом горные породы.
Оглядываясь назад, эксперты HiRISK выявили и другие признаки приближающейся катастрофы. Незадолго до трагедии ускорилось движение поверхности льда, а 24 августа - за два дня до обрушения - талая вода с ледника заметно потемнела.
Последствия наводнения в Непале в августе 2026 года
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. ...
Был сейсмический сигнал магнитудой более четырех баллов
Перемещение ледниковой массы было настолько мощным, что его зафиксировали и системы сейсмологического наблюдения - вызванный им сейсмический сигнал превысил 4 балла. Эксперты HiRISK считают, что в будущем этот факт может иметь большое значение: сейсмологические системы можно использовать для более быстрого обнаружения подобных катастроф и своевременного предупреждения людей, находящихся в опасности.
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Инженер по строительным конструкциям и сейсмике Технологического университета Суинберна в Мельбурне Прашидха Кхативада отметил, что катастрофа наглядно продемонстрировала ограничения существующих систем предупреждения в Непале.
"Для населенных пунктов, расположенных рядом с местом начала катастрофы, предупреждения о наводнении просто поступили слишком поздно", - заключил он.
В Швейцарии в 2025 году обрушение ледника стерло с лица земли деревню
Технологии, позволяющие обнаруживать изменения в движении ледников, уже существуют. Один из примеров - обрушение ледника Бирх в Швейцарских Альпах в 2025 году. Там изменения в движении ледника удалось заметить заранее, и жителей расположенной под ним деревни Блаттен эвакуировали до того, как огромный оползень погреб под собой большую часть населенного пункта.
Однако геолог Технологического университета Вирджинии Филипп Принс указывает на существенное различие - технологии, которые относительно легко установить в европейских Альпах, гораздо сложнее использовать в Гималаях, где рельеф значительно сложнее, а сама горная система огромна.
Геофизик Манучер Ширзаеи считает, что одних существующих технологий наблюдения недостаточно для прогнозирования таких событий, как катастрофа 26 августа. Необходим многоуровневый подход, который позволил бы не только заметить возможное обрушение ледника или горных пород, но и спрогнозировать цепочку событий, которую оно может вызвать.
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Такая система могла бы включать более масштабное спутниковое наблюдение для выявления опасных участков и ускорения движения, моделирование различных сценариев катастроф и установку локального оборудования для наблюдения там, где это возможно. Однако все это должно работать в комплексе с эффективной системой оповещения населения.
Огромные размеры Гималаев создают почти неразрешимую проблему
Геолог Филипп Принс более скептически оценивает возможность детально контролировать все потенциально опасные ледники Гималаев. По сравнению с европейскими Альпами Гималаи значительно больше и труднодоступнее, поэтому, по его мнению, точные и непрерывные измерения движения ледников во многих местах практически невозможны.
Кроме того, проблема заключается не только в сложном рельефе. Гималаи - самая высокая и огромная горная система в мире. И в ней находятся сотни потенциально опасных участков.
Ученым пришлось бы определить, каким из них необходимо уделять повышенное внимание, а для постоянного наблюдения за всеми возможными угрозами потребовались бы огромные ресурсы.
"Мы определенно можем оглянуться назад и извлечь уроки из этого события", - сказал Принс.
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"Но объем ресурсов, необходимый для наблюдения за всеми подобными потенциально опасными объектами во всем Гималайском регионе, просто немыслим".
С глобальным потеплением риск может возрасти
Еще одна проблема заключается в том, что Гималаи простираются через территории нескольких стран. Ширзаеи считает, что для снижения риска катастроф необходимо более тесное сотрудничество между соседними государствами и свободный доступ к данным.
"Это трансграничная проблема, которая требует сотрудничества соседних стран и открытого доступа к данным", - сказал он, подчеркнув, что информация, которая может помочь защитить людей, должна быть доступна.
По мнению экспертов, создание таких систем становится все более необходимым и из-за изменения климата.
"Повышение глобальной температуры определенно может способствовать возникновению условий, которые приводят к подобным обрушениям, и в ближайшие годы нам придется серьезно над этим задуматься", - заключил Принс.