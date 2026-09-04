Тропы Гауйского парка снова открыты после разрушительной бури благодаря более 130 добровольцам
Фото: LETA
В Гауqском национальном парке расчистили тропы после бури.
В Латвии

Тропы Гауйского парка снова открыты после разрушительной бури благодаря более 130 добровольцам

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Сотни поваленных деревьев после августовской бури перекрыли маршруты Гауйского национального парка, но теперь туристам снова доступны многие популярные тропы.

В Гауйском национальном парке удалось расчистить от поваленных деревьев значительную часть популярных туристических маршрутов, пострадавших во время сильной августовской бури. Посетителям снова доступны многие прогулочные места в окрестностях Сигулды, Лигатне и Валмиеры.

Как сообщила старший специалист по коммуникации Управления охраны природы Байба Ралле, работы по устранению последствий бури продолжаются. В отдельных местах необходимо также восстановить поврежденную инфраструктуру, поэтому жителей и туристов призывают следить за актуальной информацией в приложении "Dabas tūrisms".

На призыв помочь обследовать и расчистить более 117 километров троп Гауйского национального парка откликнулись более 130 добровольцев. Особенно активно добровольцы работают в районе Сигулды и Лигатне. К местным жителям присоединились помощники из Риги. Поскольку работы организованы по отдельным участкам, некоторые семьи и организации уже завершили крупные работы, а другие добровольцы отправятся на тропы в ближайшее время.

В окрестностях Валмиеры добровольцы привели в порядок территорию вокруг Сиетиньиезиса. В Сигулде существенную помощь оказал спортивный клуб Siguldas takas. Его участники и спортсмены, хорошо знающие местные маршруты и лесные дороги, расчистили от поваленных деревьев и веток тропу Викместес с ответвлениями, а также участок от Гауйского моста в сторону Пикенеса.

Благодаря совместной работе посетителям уже доступны территория возле Лауренчской начальной школы, Викместесская тропа и овраг, участок скалы Пикенес, территория возле скал и пещеры Велнала, тропа вдоль руин Кримулдского замка, а также участок "Mežtaka" Рамкални-Сигулда.

Восстановлено безопасное передвижение и по природным тропам Лигатне, а также у скал Личу-Ланьгю.

При этом Управление охраны природы предупреждает, что на других участках и ответвлениях троп обследование и расчистка продолжаются. Там, где работы еще не завершены, сохраняется опасность, поэтому посетителей просят обращать внимание на установленные предупреждающие знаки и не заходить на закрытые участки.

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ЛигатнеУправление охраны природыСигулдаГауяВидземеНовости регионов

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