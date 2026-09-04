Тропы Гауйского парка снова открыты после разрушительной бури благодаря более 130 добровольцам

На призыв помочь обследовать и расчистить более 117 километров троп Гауйского национального парка откликнулись более 130 добровольцев. Особенно активно добровольцы работают в районе Сигулды и Лигатне. К местным жителям присоединились помощники из Риги. Поскольку работы организованы по отдельным участкам, некоторые семьи и организации уже завершили крупные работы, а другие добровольцы отправятся на тропы в ближайшее время.