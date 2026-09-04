Тропы Гауйского парка снова открыты после разрушительной бури благодаря более 130 добровольцам
Сотни поваленных деревьев после августовской бури перекрыли маршруты Гауйского национального парка, но теперь туристам снова доступны многие популярные тропы.
В Гауйском национальном парке удалось расчистить от поваленных деревьев значительную часть популярных туристических маршрутов, пострадавших во время сильной августовской бури. Посетителям снова доступны многие прогулочные места в окрестностях Сигулды, Лигатне и Валмиеры.
Как сообщила старший специалист по коммуникации Управления охраны природы Байба Ралле, работы по устранению последствий бури продолжаются. В отдельных местах необходимо также восстановить поврежденную инфраструктуру, поэтому жителей и туристов призывают следить за актуальной информацией в приложении "Dabas tūrisms".
На призыв помочь обследовать и расчистить более 117 километров троп Гауйского национального парка откликнулись более 130 добровольцев. Особенно активно добровольцы работают в районе Сигулды и Лигатне. К местным жителям присоединились помощники из Риги. Поскольку работы организованы по отдельным участкам, некоторые семьи и организации уже завершили крупные работы, а другие добровольцы отправятся на тропы в ближайшее время.
В окрестностях Валмиеры добровольцы привели в порядок территорию вокруг Сиетиньиезиса. В Сигулде существенную помощь оказал спортивный клуб Siguldas takas. Его участники и спортсмены, хорошо знающие местные маршруты и лесные дороги, расчистили от поваленных деревьев и веток тропу Викместес с ответвлениями, а также участок от Гауйского моста в сторону Пикенеса.
Благодаря совместной работе посетителям уже доступны территория возле Лауренчской начальной школы, Викместесская тропа и овраг, участок скалы Пикенес, территория возле скал и пещеры Велнала, тропа вдоль руин Кримулдского замка, а также участок "Mežtaka" Рамкални-Сигулда.
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Восстановлено безопасное передвижение и по природным тропам Лигатне, а также у скал Личу-Ланьгю.
При этом Управление охраны природы предупреждает, что на других участках и ответвлениях троп обследование и расчистка продолжаются. Там, где работы еще не завершены, сохраняется опасность, поэтому посетителей просят обращать внимание на установленные предупреждающие знаки и не заходить на закрытые участки.